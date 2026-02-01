  1. Суспільство

Магнітні бурі у лютому — коли «штормитиме»

15:17, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У лютому очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності.
Магнітні бурі у лютому — коли «штормитиме»
Фото: exo.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У лютому геомагнітна ситуація буде відносно спокійною або помірною. Відповідний прогноз магнітних бур на лютий оприлюднив Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

13 лютого прогнозується магнітна буря рівня G1 (Kp = 5). У цей день метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, головний біль, втому або коливання артеріального тиску.

4–5 лютого, а також 14–21 лютого очікується підвищена геомагнітна активність (Kp = 4), що відповідає активному рівню, але без повноцінної бурі.

6–11 лютого прогнозується збурений фон (Kp = 3).

1–3 та 12 лютого магнітосфера Землі буде відносно спокійною (Kp = 2).

Що варто врахувати

Фахівці наголошують, що прогнози магнітної активності є попередніми й можуть коригуватися залежно від сонячної активності. Особливо уважними до свого самопочуття у дні підвищеної геомагнітної активності варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, хронічними недугами та підвищеною метеочутливістю.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

магнітні бурі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]