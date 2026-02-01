Магнітні бурі у лютому — коли «штормитиме»

У лютому очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності.

У лютому геомагнітна ситуація буде відносно спокійною або помірною. Відповідний прогноз магнітних бур на лютий оприлюднив Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

13 лютого прогнозується магнітна буря рівня G1 (Kp = 5). У цей день метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, головний біль, втому або коливання артеріального тиску.

4–5 лютого, а також 14–21 лютого очікується підвищена геомагнітна активність (Kp = 4), що відповідає активному рівню, але без повноцінної бурі.

6–11 лютого прогнозується збурений фон (Kp = 3).

1–3 та 12 лютого магнітосфера Землі буде відносно спокійною (Kp = 2).

Що варто врахувати

Фахівці наголошують, що прогнози магнітної активності є попередніми й можуть коригуватися залежно від сонячної активності. Особливо уважними до свого самопочуття у дні підвищеної геомагнітної активності варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, хронічними недугами та підвищеною метеочутливістю.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

