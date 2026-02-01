  1. Общество

Как заказать пенсионное удостоверение онлайн — алгоритм действий

16:47, 1 февраля 2026
Заказать пенсионное удостоверение можно на вебпортале ПФУ.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как заказать пенсионное удостоверение на вебпортале электронных услуг ПФУ.

  1. Входим в личный кабинет на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. Находим раздел в левом боковом меню «Относительно пенсионного обеспечения».
  3. Выбираем необходимое заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
  4. Ознакамливаемся с предложенной инструкцией.
  5. Выбираем во вкладке «Орган ПФУ» необходимое главное управление Пенсионного фонда Украины.
  6. Заполняем необходимые поля анкеты.
  7. Загружаем сканированные копии документов.
  8. Даем согласие на обработку персональных данных и формируем заявление.
  9. Проверяем внесенные данные.
  10. Направляем заявление в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

