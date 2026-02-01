Как заказать пенсионное удостоверение онлайн — алгоритм действий
16:47, 1 февраля 2026
Заказать пенсионное удостоверение можно на вебпортале ПФУ.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как заказать пенсионное удостоверение на вебпортале электронных услуг ПФУ.
- Входим в личный кабинет на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Находим раздел в левом боковом меню «Относительно пенсионного обеспечения».
- Выбираем необходимое заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
- Ознакамливаемся с предложенной инструкцией.
- Выбираем во вкладке «Орган ПФУ» необходимое главное управление Пенсионного фонда Украины.
- Заполняем необходимые поля анкеты.
- Загружаем сканированные копии документов.
- Даем согласие на обработку персональных данных и формируем заявление.
- Проверяем внесенные данные.
- Направляем заявление в Пенсионный фонд Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.