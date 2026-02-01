Как заказать пенсионное удостоверение онлайн — алгоритм действий

Заказать пенсионное удостоверение можно на вебпортале ПФУ.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как заказать пенсионное удостоверение на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Входим в личный кабинет на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Находим раздел в левом боковом меню «Относительно пенсионного обеспечения». Выбираем необходимое заявление на изготовление пенсионного удостоверения. Ознакамливаемся с предложенной инструкцией. Выбираем во вкладке «Орган ПФУ» необходимое главное управление Пенсионного фонда Украины. Заполняем необходимые поля анкеты. Загружаем сканированные копии документов. Даем согласие на обработку персональных данных и формируем заявление. Проверяем внесенные данные. Направляем заявление в Пенсионный фонд Украины.

