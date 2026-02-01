Як замовити пенсійне посвідчення онлайн — алгоритм дій

Замовити пенсійне посвідчення можна на вебпорталі ПФУ.

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, як замовити пенсійне посвідчення на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

входимо до особистого кабінету на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); знаходимо розділ у лівому боковому меню “щодо пенсійного забезпечення”; обираємо необхідну заяву на виготовлення пенсійного посвідчення; ознайомлюємося із запропонованою інструкцією; обираємо у вкладці «Орган ПФУ» необхідне головне управління Пенсійного фонду України; заповнюємо необхідні поля анкети; завантажуємо скановані копії документів; надаємо згоду на обробку персональних даних та сформовуємо заяву; перевіряємо внесені дані; надсилаємо заяву до пенсійного фонду України.

