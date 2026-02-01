Як замовити пенсійне посвідчення онлайн — алгоритм дій
16:47, 1 лютого 2026
Замовити пенсійне посвідчення можна на вебпорталі ПФУ.
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, як замовити пенсійне посвідчення на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
- входимо до особистого кабінету на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- знаходимо розділ у лівому боковому меню “щодо пенсійного забезпечення”;
- обираємо необхідну заяву на виготовлення пенсійного посвідчення;
- ознайомлюємося із запропонованою інструкцією;
- обираємо у вкладці «Орган ПФУ» необхідне головне управління Пенсійного фонду України;
- заповнюємо необхідні поля анкети;
- завантажуємо скановані копії документів;
- надаємо згоду на обробку персональних даних та сформовуємо заяву;
- перевіряємо внесені дані;
- надсилаємо заяву до пенсійного фонду України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.