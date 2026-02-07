Финал Нацотбора на Евровидение-2026: когда и где смотреть трансляцию

Предшоу стартует в 18:00, финал — в 19:00 на платформах Суспільного и в приложении Дия.

В Украине 7 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2026». Прямую трансляцию конкурсного шоу обеспечивает Суспільне мовлення, которое в этом году подготовило расширенный телевизионный и цифровой формат для зрителей.

Как будет проходить трансляция

В 18:00 стартует Передшоу — зрителям покажут закулисье Нацотбора: подготовку артистов, репетиции, творческие решения и путь конкурсантов к финальной сцене. Ведущей передшоу станет Анна Тульева, автор видеоблога «Евровидение Украина».

В 19:00 начнется финал Национального отбора, который проведут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко.

Где смотреть и слушать финал

Прямой эфир будет доступен сразу на нескольких платформах:

На всех платформах трансляцию финала будет сопровождать перевод жестовым языком.

Кто соревнуется в финале

В решающий этап Нацотбора прошли десять участников:

Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

Khayat — «Герци»

Laud — Lightkeeper

Leléka — Ridnym

Molodi — Legends

Monokate — «ТYТ»

Mr. Vel — Do Or Done

The Elliens — Crawling Whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

ЩукаРиба — «Моя земля»

Победителя Национального отбора определят по результатам голосования и оценок жюри — именно он представит Украину на международной сцене «Евровидение-2026».

