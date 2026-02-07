Финал Нацотбора на Евровидение-2026: когда и где смотреть трансляцию
В Украине 7 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2026». Прямую трансляцию конкурсного шоу обеспечивает Суспільне мовлення, которое в этом году подготовило расширенный телевизионный и цифровой формат для зрителей.
Как будет проходить трансляция
В 18:00 стартует Передшоу — зрителям покажут закулисье Нацотбора: подготовку артистов, репетиции, творческие решения и путь конкурсантов к финальной сцене. Ведущей передшоу станет Анна Тульева, автор видеоблога «Евровидение Украина».
В 19:00 начнется финал Национального отбора, который проведут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко.
Где смотреть и слушать финал
Прямой эфир будет доступен сразу на нескольких платформах:
- телеканал Суспільне Культура;
- YouTube-канал Евровидение Украина (также англоязычная версия);
- сайты Суспільне Культура и Евровидение в Украине;
- Радио Промінь;
- приложение Дия.
На всех платформах трансляцию финала будет сопровождать перевод жестовым языком.
Кто соревнуется в финале
В решающий этап Нацотбора прошли десять участников:
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- Khayat — «Герци»
- Laud — Lightkeeper
- Leléka — Ridnym
- Molodi — Legends
- Monokate — «ТYТ»
- Mr. Vel — Do Or Done
- The Elliens — Crawling Whispers
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- ЩукаРиба — «Моя земля»
Победителя Национального отбора определят по результатам голосования и оценок жюри — именно он представит Украину на международной сцене «Евровидение-2026».
