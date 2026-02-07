Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: коли і де дивитися трансляцію

Передшоу стартує о 18:00, фінал — о 19:00 на платформах Суспільного та в застосунку Дія.

В Україні 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на «Євробачення-2026». Пряму трансляцію конкурсного шоу забезпечує Суспільне мовлення, яке цього року підготувало розширений телевізійний і цифровий формат для глядачів.

Як проходитиме трансляція

О 18:00 стартує Передшоу — глядачам покажуть закулісся Нацвідбору: підготовку артистів, репетиції, творчі рішення та шлях конкурсантів до фінальної сцени. Ведучою передшоу стане Анна Тульєва, авторка відеоблогу «Євробачення Україна».

О 19:00 розпочнеться фінал Національного відбору, який проведуть Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.

Де дивитися та слухати фінал

Прямий ефір буде доступний одразу на кількох платформах:

На всіх платформах трансляцію фіналу супроводжуватиме переклад жестовою мовою.

Раніше ми писали, хто може проголосувати за представника на Євробаченні-2026 у Дії та як це зробити.

Хто змагається у фіналі

До вирішального етапу Нацвідбору пройшли десять учасників:

Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

Khayat — «Герци»

Laud — Lightkeeper

Leléka — Ridnym

Molodi — Legends

Monokate — «ТYТ»

Mr. Vel — Do Or Done

The Elliens — Crawling Whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

ЩукаРиба — «Моя земля»

Переможця Національного відбору визначать за результатами голосування та оцінок журі — саме він представить Україну на міжнародній сцені «Євробачення-2026».

