Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: коли і де дивитися трансляцію
В Україні 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на «Євробачення-2026». Пряму трансляцію конкурсного шоу забезпечує Суспільне мовлення, яке цього року підготувало розширений телевізійний і цифровий формат для глядачів.
Як проходитиме трансляція
О 18:00 стартує Передшоу — глядачам покажуть закулісся Нацвідбору: підготовку артистів, репетиції, творчі рішення та шлях конкурсантів до фінальної сцени. Ведучою передшоу стане Анна Тульєва, авторка відеоблогу «Євробачення Україна».
О 19:00 розпочнеться фінал Національного відбору, який проведуть Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.
Де дивитися та слухати фінал
Прямий ефір буде доступний одразу на кількох платформах:
- телеканал Суспільне Культура;
- YouTube-канал Євробачення Україна (також англомовна версія);
- сайти Суспільне Культура та Євробачення в Україні;
- Радіо Промінь;
- застосунок Дія.
На всіх платформах трансляцію фіналу супроводжуватиме переклад жестовою мовою.
Раніше ми писали, хто може проголосувати за представника на Євробаченні-2026 у Дії та як це зробити.
Хто змагається у фіналі
До вирішального етапу Нацвідбору пройшли десять учасників:
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- Khayat — «Герци»
- Laud — Lightkeeper
- Leléka — Ridnym
- Molodi — Legends
- Monokate — «ТYТ»
- Mr. Vel — Do Or Done
- The Elliens — Crawling Whispers
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- ЩукаРиба — «Моя земля»
Переможця Національного відбору визначать за результатами голосування та оцінок журі — саме він представить Україну на міжнародній сцені «Євробачення-2026».
