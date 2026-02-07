Українці зможуть проголосувати за представника на Євробаченні-2026 у Дії: як це зробити

Участь в онлайн-опитуванні доступна для всіх користувачів віком від 14 років.

Вже сьогодні, 7 лютого, в Україні відбудеться фінальний етап національного відбору на Євробачення-2026, за результатами якого стане відомо ім’я артиста або колективу, що представить країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Традиційно переможця Нацвідбору та представника України визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке голосування проходитиме в мобільному застосунку "Дія" та через SMS.

Проголосувати за представника України на "Євробаченні-2026" можуть усі бажаючі українці віком від 14 років.

Щоб віддати свій голос за улюбленого учасника Нацвідбору, необхідно відкрити застосунок "Дія", перейти у розділ "Сервіси" та обрати вкладку "Опитування". У списку з 10-ти фіналістів знайти ім'я свого фаворита та натиснути на кружечок поруч.

Щодо SMS-голосування, то абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

