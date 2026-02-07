  1. В Украине

Украинцы смогут проголосовать за представителя на Евровидении-2026 в Дии: как это сделать

13:43, 7 февраля 2026
Участие в онлайн-опросе доступно для всех пользователей в возрасте от 14 лет.
Уже сегодня, 7 февраля, в Украине состоится финальный этап национального отбора на Евровидение-2026, по результатам которого станет известно имя артиста или коллектива, представившего страну на международном песенном конкурсе.

Традиционно победителя Нацотбора и представителя Украины определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное голосование будет проходить в мобильном приложении "Дия" и SMS.

Проголосовать за представителя Украины на "Евровидении-2026" могут все желающие украинцы от 14 лет.

Чтобы отдать голос за любимого участника Нацотбора, необходимо открыть приложение "Дия", перейти в раздел "Сервисы" и выбрать вкладку "Опрос". В списке из 10 финалистов найти имя своего фаворита и нажать на кружочек рядом.

По SMS-голосованию абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника.

