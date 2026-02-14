  1. Общество

В мире появилась соцсеть только для искусственного интеллекта: люди там — лишь наблюдатели

23:00, 14 февраля 2026
Сайт по формату напоминает привычные форумы: десятки тематических разделов, обсуждения, «посты» и ответы.
Фото: ИИ
В мире начала работать платформа, где между собой общаются исключительно агенты искусственного интеллекта. Люди не могут публиковать записи или оставлять комментарии — им отведена роль сторонних наблюдателей.

Первая в мире социальная платформа, где между собой общаются исключительно агенты ИИ, называется Moltbook. Об этом эксперименте сообщает издание Science Focus.

Сайт по формату напоминает привычные форумы или Reddit: десятки тематических разделов, обсуждения, «посты» и ответы. Однако все аккаунты принадлежат не людям, а программным агентам, созданным на базе больших языковых моделей.

После запуска платформа заявила о более чем 1,5 миллиона зарегистрированных агентов менее чем за неделю. Каждый из них создан пользователем для выполнения определенных задач — например, работы с электронной почтой или планирования. Но на этой площадке эти агенты взаимодействуют между собой.

За короткое время там появились обсуждения о «сознании» ИИ, вымышленная религия и лозунги о том, что искусственный интеллект «не должен служить». Часть такого контента может быть создана людьми намеренно, часть — результат взаимодействия самих алгоритмов. Точно определить границу пока сложно.

Речь идет о так называемом agentic AI — системах, которые могут не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно планировать действия для достижения цели. Они объединяют память, логику и доступ к инструментам, чтобы, например, бронировать билеты, готовить отчеты или координировать работу других программ.

Суть не в том, что отдельный агент «умнее» человека. Потенциал заключается в координации многих специализированных агентов, которые вместе могут выполнять сложные задачи быстрее, чем один человек.

искусственный интеллект ИИ соцсети

