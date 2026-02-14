В ПФ объяснили, чем жилищная субсидия отличается от льготы
В Украине многие отождествляют понятия «жилищная субсидия» и «льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг», считая, что это одна и та же форма государственной помощи.
Оба вида поддержки имеют общую цель — помочь гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг, однако основания для назначения жилищной субсидии и льготы различаются. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.
Жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с низкими доходами, не способным самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. Она зависит исключительно от материального и имущественного состояния семьи — если доход низкий, государство компенсирует часть расходов.
Условия назначения субсидий установлены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.
К таким относятся, в частности:
– ветераны войны;
– члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
– пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;
– многодетные семьи, дети войны и другие.
Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без такого учета — в зависимости от категории получателя.
Порядок предоставления льгот определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373.
Если лицо одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, предоставляется только один из видов государственной поддержки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.