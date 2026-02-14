  1. Общество

В ПФ объяснили, чем жилищная субсидия отличается от льготы

18:47, 14 февраля 2026
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.
Фото: drohobych-rada.gov.ua
В Украине многие отождествляют понятия «жилищная субсидия» и «льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг», считая, что это одна и та же форма государственной помощи.

Оба вида поддержки имеют общую цель — помочь гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг, однако основания для назначения жилищной субсидии и льготы различаются. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с низкими доходами, не способным самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. Она зависит исключительно от материального и имущественного состояния семьи — если доход низкий, государство компенсирует часть расходов.

Условия назначения субсидий установлены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.

К таким относятся, в частности:

– ветераны войны;

– члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

– пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;

– многодетные семьи, дети войны и другие.

Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без такого учета — в зависимости от категории получателя.

Порядок предоставления льгот определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373.

Если лицо одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, предоставляется только один из видов государственной поддержки.

Пенсионный фонд субсидия

