Землю накроет магнитная буря — когда ее ожидать
Национальный центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC) обнародовал прогноз геомагнитной активности. Согласно данным на 15–16 февраля, на Земле возможны периоды повышенной солнечной активности.
15 февраля (воскресенье)
- Вероятны периоды геомагнитной бури G1 (незначительная) — показатель до 4,7 в пиковые часы, с возможностью отдельных умеренных всплесков.
16 февраля (понедельник)
- Активность может оставаться повышенной — ожидаются еще некоторые фазы слабой бури уровня G1, но без сильных потрясений.
- Индекс Kp в отдельные периоды также может достигать 4,7.
Что стоит учесть
Специалисты отмечают, что прогнозы магнитной активности являются предварительными и могут корректироваться в зависимости от солнечной активности. Особенно внимательно к своему самочувствию в дни повышенной геомагнитной активности следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами и повышенной метеочувствительностью.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
