Землю накроет магнитная буря — когда ее ожидать

15 и 16 февраля на Земле ожидается магнитная буря.

Фото: unian.ua

Национальный центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC) обнародовал прогноз геомагнитной активности. Согласно данным на 15–16 февраля, на Земле возможны периоды повышенной солнечной активности.

15 февраля (воскресенье)

Вероятны периоды геомагнитной бури G1 (незначительная) — показатель до 4,7 в пиковые часы, с возможностью отдельных умеренных всплесков.

16 февраля (понедельник)

Активность может оставаться повышенной — ожидаются еще некоторые фазы слабой бури уровня G1, но без сильных потрясений.

Индекс Kp в отдельные периоды также может достигать 4,7.

Что стоит учесть

Специалисты отмечают, что прогнозы магнитной активности являются предварительными и могут корректироваться в зависимости от солнечной активности. Особенно внимательно к своему самочувствию в дни повышенной геомагнитной активности следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами и повышенной метеочувствительностью.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

