  1. Общество

Землю накроет магнитная буря — когда ее ожидать

20:17, 14 февраля 2026
15 и 16 февраля на Земле ожидается магнитная буря.
Землю накроет магнитная буря — когда ее ожидать
Фото: unian.ua
Национальный центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC) обнародовал прогноз геомагнитной активности. Согласно данным на 15–16 февраля, на Земле возможны периоды повышенной солнечной активности.

15 февраля (воскресенье)

  • Вероятны периоды геомагнитной бури G1 (незначительная) — показатель до 4,7 в пиковые часы, с возможностью отдельных умеренных всплесков.

16 февраля (понедельник)

  • Активность может оставаться повышенной — ожидаются еще некоторые фазы слабой бури уровня G1, но без сильных потрясений.
  • Индекс Kp в отдельные периоды также может достигать 4,7.

Что стоит учесть

Специалисты отмечают, что прогнозы магнитной активности являются предварительными и могут корректироваться в зависимости от солнечной активности. Особенно внимательно к своему самочувствию в дни повышенной геомагнитной активности следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами и повышенной метеочувствительностью.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

