Медики назвали 7 правил здорового способа жизни

Семь главных правил здоровой жизни назвали медики.

Фото: cosmo.com.ua

Для достижения здорового образа жизни специалисты напомнили украинцам простые правила, которые помогут позаботиться о себе и значительно улучшат качество вашей жизни.

Правила здорового образа жизни от Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней:

Правило № 1

Самое важное при здоровом образе жизни — это питание. Правильное питание! Больше фруктов и овощей, продуктов, наполненных полезными для нашего организма веществами. Никаких гамбургеров, чипсов и другой вредной пищи.

Как говорил сам Гиппократ, пища должна быть нашими лекарствами, а не лекарства пищей. В идеале, конечно, нужно отказаться от вредной еды навсегда, но… Но как отказаться от любимой еды, пусть даже не самой полезной, когда так хочется ее съесть? Это как любая вредная привычка: понимаешь, что пользы организму не принесет, но отказаться не можешь. Здесь должен сработать духовный рычаг — сдержанность.

Правило № 2

Активность, активность и еще раз активность! Будьте активными, жизнерадостными и открытыми миру. В условиях постоянной занятости трудно найти время на походы в спортзал, занятия спортом… А зря!

И все же, даже если времени на спорт нет, пешие прогулки на свежем воздухе, утреннюю пробежку, гимнастику никто не отменял. Ходите больше пешком, гуляйте в парках и лесах, будьте подвижными. От сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний нужно уходить или даже убегать. В прямом смысле слова. Двигайтесь навстречу крепкому здоровью и долголетию!

Правило № 3

Здоровый образ жизни никоим образом не совместим с вредными привычками: курением, употреблением алкоголя и тем более — наркоманией.

Даже небольшие дозы негативно влияют на организм, уничтожают здоровые клетки, особенно головного мозга. Что касается курения и наркотиков, то о них не может быть и речи.

Правило № 4

Основа здорового образа жизни — правильный распорядок дня. Правильное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек — это уже, конечно, немало, но еще не все. При здоровом образе жизни обязательно должен быть правильный режим дня.

Что означает правильный режим дня? Это, прежде всего, нормальный (восьми, хотя бы семичасовой) здоровый сон. Нужно приучить свой организм ложиться и просыпаться в одно и то же время, независимо от того, какой день недели: будний или выходной. В идеале, конечно, просыпаться нужно без будильника — это означает, что вы выспались.

Почему важно высыпаться? Хотя бы потому, что существует прямая связь между недосыпанием и появлением какого-либо недуга, в частности истощением нервной системы, что приводит к другим заболеваниям.

Правило № 5

Одно из самых важных правил здорового образа жизни — это позитивный настрой. Не зацикливайтесь на неудачах и недостатках. Не переживайте и тогда, когда сделали что-то или сказали не так — все можно исправить. Никогда не впадайте в уныние, подавленность и особенно — в отчаяние, безнадежность.

Правило № 6

Здоровый образ жизни — это бережное отношение к себе. Себя нужно любить, о себе необходимо заботиться. Например, во время занятий спортом, на прогулке или даже при выполнении какой-либо работы нужно делать это сосредоточенно, с удовольствием, не думая о чем-то негативном.

Всегда старайтесь ходить прямо, с поднятой головой, дышите глубоко, вдыхая воздух через нос и выдыхая ртом. Попробуйте увидеть и почувствовать красоту окружающей природы, бодрость и свежесть утренней прохлады или таинственность вечернего времени.

Правило № 7

Вести здоровый образ жизни лучше не в одиночку, а в каком-либо обществе (семья, друзья, соседи, коллеги). В идеале, конечно, нужно, чтобы все, кто окружает вас, придерживались такой же жизненной позиции — вместе веселее и есть дух соперничества.

Представьте, что все они ведут здоровый образ жизни, все в отличном настроении, желают друг другу только добра. Забота о своем здоровье не должна быть проблемой — это должен быть образ жизни! Здоровый образ жизни. Лучше уж бегать на свежем воздухе, чем по врачам!

