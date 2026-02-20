Пенсия по инвалидности — условия назначения и основные нюансы
15:41, 20 февраля 2026
Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа.
Фото: gre4ka.info
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, что условия назначения пенсии по инвалидности определяет Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV.
Следовательно, пенсия по инвалидности назначается:
- в случае наступления инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа;
- независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;
- на весь срок установления инвалидности.
В ПФ напомнили, что с 1 января 2025 года инвалидность в Украине устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в учреждениях здравоохранения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.