Пенсия по инвалидности — условия назначения и основные нюансы

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа.

Фото: gre4ka.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, что условия назначения пенсии по инвалидности определяет Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV.

Следовательно, пенсия по инвалидности назначается:

в случае наступления инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа;

независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;

на весь срок установления инвалидности.

В ПФ напомнили, что с 1 января 2025 года инвалидность в Украине устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в учреждениях здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.