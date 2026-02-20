  1. Суспільство

Пенсія по інвалідності — умови призначення та головні нюанси

15:41, 20 лютого 2026
Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу.
Пенсія по інвалідності — умови призначення та головні нюанси
Фото: gre4ka.info
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, що умови призначення пенсії по інвалідності визначає Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV. 

Відтак пенсія по інвалідності призначається:

  • в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу;
  • незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;
  • на весь строк встановлення інвалідності.

У ПФ нагадали, з 1 січня 2025 року інвалідність в Україні встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в закладах охорони здоров’я.

