Пенсія по інвалідності — умови призначення та головні нюанси
15:41, 20 лютого 2026
Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу.
Фото: gre4ka.info
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, що умови призначення пенсії по інвалідності визначає Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV.
Відтак пенсія по інвалідності призначається:
- в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу;
- незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;
- на весь строк встановлення інвалідності.
У ПФ нагадали, з 1 січня 2025 року інвалідність в Україні встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в закладах охорони здоров’я.
