Пенсія по інвалідності — умови призначення та головні нюанси

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, що умови призначення пенсії по інвалідності визначає Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV.

Відтак пенсія по інвалідності призначається:

в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу;

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;

на весь строк встановлення інвалідності.

У ПФ нагадали, з 1 січня 2025 року інвалідність в Україні встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в закладах охорони здоров’я.

