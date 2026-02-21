21 февраля – какой сегодня праздник и главные события

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка.

Фото: VistaCreate

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 21 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка. Дата связана с событиями 1952 года в городе Дакка (теперь столица Бангладеш), где студенты погибли, отстаивая право учиться на родном бенгальском языке. С этого дня этот день стал символом борьбы за языковую идентичность. По данным ЮНЕСКО, в мире существует более 7 тысяч языков, и многие находятся под угрозой исчезновения.

Также 21 февраля Всемирный день экскурсовода. Праздник начал Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов 1990 года, чтобы подчеркнуть важную роль гидов в сохранении и популяризации культурного наследия.

А еще 21 февраля Всемирный день панголина. Приходится на третью субботу февраля. Его положили начало природоохранным организациям, чтобы привлечь внимание к судьбе одних из самых уязвимых животных планеты. Панголин — это чешуйчатое млекопитающее, проживающее в Африке и Азии. Его тело покрыто жесткими кератиновыми чешуями, служащими естественной защитой. В случае опасности он сворачивается в плотный шар. Панголины питаются преимущественно муравьями и термитами и имеют длинный липкий язык, которым добывают насекомых.

21 февраля празднуют Всемирный день комбучи. Дату выбрали символически — в честь легендарного врача Комбу, который, по преданию, привез напиток в Японию в 221 году. Комбуча — это ферментированный напиток на основе подслащенного чая, который готовят с помощью SCOBY (симбиотической культуры бактерий и дрожжей).

Какой сегодня церковный праздник

21 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного Тимофея. Он избрал путь монашества еще в юности, отрекся от мирских благ и посвятил себя духовному совершенствованию. По свидетельству церковного предания, у преподобного Тимофея был дар духовного наставничества и поддерживал братию примером смирения и кротости.

Календарь важных событий за 21 февраля

1431 год — начинается суд над Жанной д'Арк;

1784 год — закладывают город Николаев;

1804 год — происходит первая железнодорожная поездка: паровая машина Ричарда Тревитика перевезла груз и пассажиров на заводе в Мертир-Тидвилл на юге Уэльса;

1842 год — американец Джон Гринау получает патент на швейную машинку, хотя изобрел ее совершенно другой человек;

1858 год — в Бостоне Эдвин Голмс устанавливает первую в мире электрическую систему защиты от излома;

1878 год — в Нью-Гейвене выходит первая в мире телефонная книга, содержащая 50 имен;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый мир";

1916 год — на Западном фронте Первой мировой войны начинается Верденская битва;

1925 год — выходит первый номер газеты "The New Yorker";

1935 год — объявляют о создании косметической фирмы "Ланком";

1941 год — испанское правительство признает, что на территорию Испании вступили немецкие войска;

1947 год — в США появляется фотокамера "Полароид";

1992 год — Совет Безопасности ООН принимает решение о вводе войск в Югославию;

1993 год — в Донецке Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 6 м 15 см;

1995 год — американец Стив Фоссетт первым в мире своими силами на воздушном шаре пересекает Тихий океан;

2008 год — США сбивают собственный спутник-шпион; последний космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году;

2014 год — украинская женская сборная по биатлону становится чемпионом зимних Олимпийских игр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.