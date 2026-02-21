21 лютого – яке сьогодні свято та головні події

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови.

У суботу, 21 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Дата пов’язана з подіями 1952 року в місті Дакка (тепер столиця Бангладеш), де студенти загинули, відстоюючи право навчатися рідною бенгальською мовою. Відтоді цей день став символом боротьби за мовну ідентичність. За даними ЮНЕСКО, у світі існує понад 7 тисяч мов, і багато з них перебувають під загрозою зникнення.

Також 21 лютого Всесвітній день екскурсовода. Свято започаткувала Всесвітня федерація асоціацій туристичних гідів 1990 року, щоб підкреслити важливу роль гідів у збереженні та популяризації культурної спадщини.

А ще 21 лютого Всесвітній день панголіна. Припадає на третю суботу лютого. Його започаткували природоохоронні організації, щоб привернути увагу до долі одних із найбільш уразливих тварин планети. Панголін — це лускатий ссавець, який мешкає в Африці та Азії. Його тіло вкрите твердими кератиновими лусками, що слугують природним захистом. У разі небезпеки він згортається в щільну кулю. Панголіни живляться переважно мурахами та термітами й мають довгий липкий язик, яким добувають комах.

21 лютого святкують Всесвітній день комбучі. Дату обрали символічно — на честь легендарного лікаря Комбу, який, за переказами, привіз напій до Японії 221 року. Комбуча — це ферментований напій на основі підсолодженого чаю, який готують за допомогою SCOBY (симбіотичної культури бактерій і дріжджів).

Яке сьогодні церковне свято

21 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Тимотея. Він обрав шлях чернецтва ще замолоду, зрікся мирських благ і присвятив себе духовному вдосконаленню. За свідченнями церковного передання, преподобний Тимотей мав дар духовного наставництва та підтримував братію прикладом смирення і лагідності.

Календар важливих подій за 21 лютого

1431 рік — розпочинається суд над Жанною д'Арк;

1784 рік — закладають місто Миколаїв;

1804 рік — відбувається перша залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевезла вантаж і пасажирів на заводі в Мертір-Тідвіл на півдні Уельсу;

1842 рік — американець Джон Грінау отримує патент на швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина;

1858 рік — у Бостоні Едвін Голмс установлює першу у світі електричну систему захисту від зламу;

1878 рік — у Нью-Гейвені виходить перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий світ";

1916 рік — на Західному фронті Першої світової війни починається Верденська битва;

1925 рік — виходить перший номер газети "The New Yorker";

1935 рік — оголошують про створення косметичної фірми "Ланком";

1941 рік — іспанський уряд визнає, що на територію Іспанії вступили німецькі війська;

1947 рік — у США з'являється фотокамера "Полароїд";

1992 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює рішення про введення військ до Югославії;

1993 рік — у Донецьку Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;

1995 рік — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетинає Тихий океан;

2008 рік — США збивають власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною 1985 року;

2014 рік — українська жіноча збірна з біатлону стає чемпіоном зимових Олімпійських ігор.

