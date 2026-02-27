27 февраля – какой сегодня праздник и главные события

27 февраля — Международный день противодействия булингу и Всемирный день неправительственных организаций. в.

В пятницу, 27 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя. Полярные медведи живут в Арктике и зависят от морского льда, над которым охотятся на тюленей. Из-за изменения климата лед тает раньше и образуется позже, что сокращает период охоты. В результате животные истощаются, чаще заходят в населенные пункты и имеют меньше шансов на выживание.

Также 27 февраля Международный день противодействия булингу. Он призван обратить внимание на проблему травли среди детей, подростков и взрослых и сформировать культуру уважения и безопасности. Булинг — это систематическая психологическая, физическая или онлайн-травля, цель которой — унижение или изоляция человека. Булинг влияет на психоэмоциональное состояние, самооценку и благополучие человека. Своевременная поддержка, открытый диалог и нулевая терпимость к насилию помогают создать атмосферу доверия и уважения.

А еще 27 февраля Всемирный день неправительственных организаций. Он был начат в 2010 году, а международное признание инициатива получила в 2014 году на уровне Совета государств Балтийского моря. Неправительственные организации (НПО) — это независимые от правительства объединения граждан, работающих в сфере прав человека, образования, экологии, медицины, культуры, гуманитарной помощи и многих других направлений.

Какой сегодня церковный праздник

27 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был монахом и прославился суровой аскетической жизнью, глубокой молитвой и верностью православной вере. Во время иконоборческих гонений при императоре Льве III Исавре святой открыто защищал почитание святых икон. За это его заключили в тюрьму и подвергли страданиям. После освобождения Прокопий продолжил монашеский подвиг и мирно отошел к Господу. Церковь почитает его как исповедника — то есть пострадавшего за веру, но не принявшего мученической смерти.

Календарь важных событий за 27 февраля

1593 год — японские войска разбивают китайско-корейскую коалиционную армию в битве при Пекчегване;

1594 год – первый из Бурбонов, Генрих IV, становится королем Франции;

1870 год — японское правительство утверждает государственный флаг;

1919 год — комиссия Антанты проводит встречу с Главным атаманом Симоном Петлюрой;

1933 год — поджог Немецкого Рейхстага, который был использован Гитлером как повод для роспуска Рейхстага и установления диктатуры в Третьем Рейхе;

1942 год — массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими войсками членов украинского националистического подполья;

1942 год — начало битвы в Яванском море между Японией и США;

1944 год — массовое сожжение чеченцев войсками НКВД в поселке Хайбах;

1952 год — ООН впервые проводит заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке;

1991 год — президент США Джордж Герберт Уокер Буш объявляет об освобождении Кувейта в ходе операции "Буря в пустыне";

2014 год — войска российского спецназа в военной форме без опознавательных знаков захватывают здания парламента и Совета министров Крыма и вывешивают над ними российские флаги;

2015 год — в Москве возле Кремля застрелен один из главных лидеров политической оппозиции РФ, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов.

