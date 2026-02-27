27 лютого – яке сьогодні свято та головні події

27 лютого — Міжнародний день протидії булінгу та Всесвітній день неурядових організацій.

У п’ятницю, 27 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя. Полярні ведмеді мешкають у Арктиці й залежать від морського льоду, з якого полюють на тюленів. Через зміну клімату крига тане раніше й утворюється пізніше, що скорочує період полювання. Унаслідок цього тварини виснажуються, частіше заходять до населених пунктів та мають менше шансів на виживання.

Також 27 лютого Міжнародний день протидії булінгу. Він покликаний привернути увагу до проблеми цькування серед дітей, підлітків і дорослих та сформувати культуру поваги й безпеки. Булінг — це систематичне психологічне, фізичне або онлайн-цькування, яке має на меті приниження чи ізоляцію людини. Булінг впливає на психоемоційний стан, самооцінку та добробут людини. Своєчасна підтримка, відкритий діалог і нульова толерантність до насильства допомагають створити атмосферу довіри та поваги.

А ще 27 лютого Всесвітній день неурядових організацій. Його започатковано 2010 року, а міжнародне визнання ініціатива отримала 2014 року на рівні Ради держав Балтійського моря. Неурядові організації (НУО) — це незалежні від уряду об’єднання громадян, які працюють у сфері прав людини, освіти, екології, медицини, культури, гуманітарної допомоги та багатьох інших напрямів.

Яке сьогодні церковне свято

27 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта. Він був ченцем і прославився суворим аскетичним життям, глибокою молитвою та відданістю православній вірі. Під час іконоборчих гонінь за імператора Лева III Ісавра святий відкрито захищав шанування святих ікон. За це його ув’язнили та піддали стражданням. Після звільнення Прокопій продовжив чернечий подвиг і мирно відійшов до Господа. Церква вшановує його як ісповідника — тобто того, хто постраждав за віру, але не прийняв мученицької смерті.

Календар важливих подій за 27 лютого

1593 рік — японські війська розбивають китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані;

1594 рік — перший із Бурбонів, Генріх IV, стає королем Франції;

1870 рік — японський уряд затверджує державний прапор;

1919 рік — комісія Антанти проводить зустріч з Головним отаманом Симоном Петлюрою;

1933 рік — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1942 рік — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля;

1942 рік — початок битви в Яванському морі між Японією та США;

1944 рік — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах;

1952 рік — ООН уперше проводить засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1991 рік — президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголошує про звільнення Кувейту в ході операції "Буря в пустелі";

2014 рік — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивішують над ними російські прапори;

2015 рік — в Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції РФ, колишній віцепрем'єр уряду Росії Борис Нємцов.

