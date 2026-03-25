Пасха-2026 станет дороже: цены на продукты выросли — что подорожало больше всего

Пасхальная корзина в 2026 году подорожала до 1900 грн.

В 2026 году стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине составит около 1903 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

По подсчетам, стандартный набор продуктов для семьи из четырех человек — паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль — существенно подорожал из-за роста цен на основные ингредиенты. В прошлом году такой же набор стоил 1663 грн.

В частности, домашняя паска обойдется примерно в 266 грн за килограмм, что более чем на 14% дороже, чем в 2025 году. Выросли цены на молоко, муку и яйца, тогда как сахар, наоборот, несколько подешевел. Яйца (+19,3 %), масло сливочное (+6,8 %), молоко (+49,6 %), мука (+38,6 %), дрожжи (+12,8 %) и изюм (14,1 %). Единственным продуктом, который подешевел по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%).

Традиционно самыми дорогими составляющими корзины остаются мясные продукты: буженина и домашняя колбаса, цены на которые выросли больше всего. Также заметно подорожали сыр и сливочное масло.

Домашняя колбаса (0,5 кг) – 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 353 грн (687-725 грн за 1 кг). Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг. По сравнению с 2025 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г) и мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).

По сравнению с 2025 годом стоимость твердого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра – на 31,3 %, сливочного масла – на 3,1 %.

Цена хрена (200 г) составит 31 грн (28-34 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых характеристик, также символической остается стоимость соли (150-200 г) – 6,72 грн.

Если же добавить в корзину овощи, фрукты и вино, ее стоимость может вырасти до более чем 2347 грн, что почти на 17% больше, чем в прошлом году.

Эксперты объясняют подорожание последствиями войны.

