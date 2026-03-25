  1. Суспільство

Великдень-2026 стане дорожчим: ціни на продукти зросли — що подорожчало найбільше

14:15, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Великодній кошик у 2026 році подорожчав до 1900 грн.
Великдень-2026 стане дорожчим: ціни на продукти зросли — що подорожчало найбільше
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році вартість традиційного великоднього кошика в Україні становитиме близько 1903 грн, що на 14,4% більше, ніж торік. Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За підрахунками, стандартний набір продуктів для родини з чотирьох осіб — паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль — суттєво подорожчав через зростання цін на основні інгредієнти. Того року такий же набір коштував1663 грн.

Зокрема, домашня паска обійдеться приблизно у 266 грн за кілограм, що на понад 14% дорожче, ніж у 2025 році. Зросли ціни на молоко, борошно та яйця, тоді як цукор, навпаки, дещо подешевшав. Яйця (+19,3 %), масло вершкове (+6,8 %), молоко (+49,6 %), борошно (+38,6 %), дріжджі (+12,8 %) та ізюм (14,1 %). Єдиним продуктом, що зазнав здешевлення порівняно з минулим роком, є цукор (-18%).

Традиційно найдорожчими складовими кошика залишаються м’ясні продукти: буженина та домашня ковбаса, ціни на які зросли найбільше. Також відчутно подорожчали сир і вершкове масло.

Домашня ковбаса (0,5 кг) – 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 353 грн (687-725 грн за 1 кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220-270 грн за 1 кг. Порівняно з 2025 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг), вершкове масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г) та м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).

Порівняно з 2025 роком вартість сиру твердого зросла на 3,7 %, м’якого сиру – на 31,3 %, вершкового масла – на 3,1 %.

Ціна хріну (200 г) складе 31 грн (28-34 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (150-200  г) – 6,72 грн.

Якщо ж додати до кошика овочі, фрукти та вино, його вартість може зрости до понад 2347 грн, що майже на 17% більше, ніж торік.

Експерти пояснюють подорожчання наслідками війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

продукти свято ціни

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]