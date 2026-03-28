Как покрасить яйца на Пасху без химии: тренды и простые способы

22:29, 28 марта 2026
Чем заменить краски: простые ингредиенты с кухни, которые дадут яркие цвета и необычные узоры.
Как покрасить яйца на Пасху без химии: тренды и простые способы
К Пасхе, которую в этом году христиане восточного обряда будут отмечать 12 апреля, украинцы активно готовятся к традиционной росписи яиц. В 2026 году все более популярными становятся натуральные способы окрашивания — без воска, писачков и синтетических красителей.

Это не только про эстетику, но и про безопасность и простоту — большинство ингредиентов уже есть на кухне.

Когда лучше всего красить яйца

Традиционно крашанки готовят в Великую субботу — накануне праздника. Это удобно и с практической точки зрения: яйца остаются свежими, а сам процесс проходит без спешки.

Как правильно сварить яйца

Чтобы крашанки получились аккуратными и вкусными, важно не переварить яйца. Для этого их варят в холодной воде, доводят до кипения и держат на слабом огне около 8 минут.

После этого яйца сразу охлаждают в холодной воде — это помогает остановить процесс варки и облегчает очистку.

Главные тренды окрашивания в 2026 году

Натуральность и простота — главный тренд этого года.

•  Узоры из листьев и цветов

Яйца украшают без воска: к скорлупе прикладывают листья или травы, заворачивают в марлю и варят в натуральном красителе. В результате получаются нежные природные орнаменты.

•  Синий цвет из капусты

Красная капуста дает насыщенный синий оттенок. Яйца варят в отваре, а затем оставляют настаиваться на несколько часов.

•  Цвета из продуктов

Свекла, куркума, шпинат, луковая шелуха или даже чай каркаде — все это позволяет получить разные оттенки без какой-либо «химии».

•  Декор из бумаги и шелухи

Еще один способ — создавать абстрактные узоры с помощью бумаги и луковой шелухи. После варки яйца приобретают необычные «мраморные» эффекты.

•  Золотые яйца с фольгой

Для праздничного эффекта используют пищевую фольгу: ее наносят на вареные яйца, а сверху слегка смазывают маслом для блеска.

