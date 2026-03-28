Як пофарбувати яйця на Великдень без хімії: тренди і прості способи

Чим замінити фарби: прості інгредієнти з кухні, які дадуть яскраві кольори і незвичні візерунки.

До Великодня, який цього року християни східного обряду відзначатимуть 12 квітня, українці активно готуються до традиційного розпису яєць. У 2026 році дедалі популярнішими стають натуральні способи фарбування — без воску, писачків і синтетичних барвників.

Це не лише про естетику, а й про безпеку та простоту — більшість інгредієнтів уже є на кухні.

Коли найкраще фарбувати яйця

Традиційно крашанки готують у Велику суботу — напередодні свята. Це зручно і з практичної точки зору: яйця залишаються свіжими, а сам процес відбувається без поспіху.

Як правильно зварити яйця

Щоб крашанки вийшли акуратними і смачними, важливо не переварити яйця. Для цього їх варять у холодній воді, доводять до кипіння і тримають на слабкому вогні близько 8 хвилин.

Після цього яйця одразу охолоджують у холодній воді — це допомагає зупинити процес варіння і полегшує очищення.

Головні тренди фарбування у 2026 році

Натуральність і простота — головний тренд цього року.

• Візерунки з листя і квітів

Яйця прикрашають без воску: до шкаралупи прикладають листя або трави, загортають у марлю і варять у натуральному барвнику. У результаті виходять ніжні природні орнаменти.

• Синій колір із капусти

Червона капуста дає насичений синій відтінок. Яйця варять у відварі, а потім залишають настоюватися на кілька годин.

• Кольори з продуктів

Буряк, куркума, шпинат, лушпиння цибулі або навіть чай каркаде — усе це дозволяє отримати різні відтінки без жодної «хімії».

• Декор із паперу і лушпиння

Ще один спосіб — створювати абстрактні візерунки за допомогою паперу та цибулевого лушпиння. Після варіння яйця набувають незвичних «мармурових» ефектів.

• Золоті яйця з фольгою

Для святкового ефекту використовують харчову фольгу: її наносять на варені яйця, а зверху злегка змащують олією для блиску.

