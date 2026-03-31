Назначение субсидии: какие доходы учитываются для лиц с инвалидностью

В ПФ отметили, что для назначения субсидии учитываются фактически полученные лицами доходы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, какие доходы учитываются при назначении субсидии, в частности лицам с инвалидностью.

Для назначения субсидии учитываются фактически полученные лицами доходы:

– в случае, если они получают компенсацию за предоставление социальных услуг по уходу в соответствии с законодательством или ежемесячную компенсационную выплату, назначенную неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает за лицом с инвалидностью I группы;

– в случае, если они получали хотя бы один из таких видов доходов, как пенсия, стипендия, пособие по частичной безработице в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О занятости населения», государственная помощь при рождении (усыновлении) ребенка, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним, государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату. Расчет среднемесячной суммы этих видов доходов для назначения субсидии проводится путем деления их общей суммы за период, за который учитываются доходы, на количество месяцев, в течение которых они получены.

Не учитываются при исчислении среднемесячного совокупного дохода государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой на уход:

за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

за лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А;

В среднемесячный совокупный доход также не учитываются:

суммы уплаченных лицом алиментов (при условии документального подтверждения фактической уплаты);

оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;

единовременная помощь общественных и благотворительных организаций;

помощь на погребение;

материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей, включая тех, над которыми установлена опека или попечительство, которая выплачивается за счет средств местных бюджетов;

помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, является одноразовой и получена в течение одного календарного года;

стоимость бесплатно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации, стоимость полученных детских новогодних подарков;

суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей; одноразовая натуральная помощь «пакет малыша»;

помощь, полученная в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных громад Донецкой и Луганской областей;

доходы от размещения депозитов;

суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья;

средства, полученные от продажи квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, в случае покупки другой квартиры (дома) в течение шести месяцев после осуществления такой продажи;

помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи;

бюджетные средства, полученные родителями (лицами, их заменяющими) для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей;

помощь ВПЛ.

