Как подать заявление о назначении пенсии по возрасту — разъяснение ПФ

Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на нее — ПФ.

Если лицо достигло 60-летнего возраста в 2026 году и имеет не менее 33 лет страхового стажа — оно приобрело право на пенсию по возрасту. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Обратиться за ее назначением можно в любое время после возникновения права на пенсию, однако:

если заявление о назначении пенсии по возрасту подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (например: если 60 лет исполнилось 1 сентября, то трехмесячный период подачи заявления длится до 30 ноября 2026 года);

если обращение за пенсией подано после окончания трехмесячного периода со дня достижения пенсионного возраста, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.

В Пенсионном фонде Украины действует экстерриториальный принцип обслуживания граждан. Это означает, что заявление о назначении пенсии можно подать лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места постоянного проживания.

К заявлению о назначении пенсии необходимо подать такие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении, военный билет и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотография для пенсионного удостоверения;

свидетельство о рождении детей;

женщины, в случае изменения фамилии, предоставляют свидетельство о браке.

Также подать анкету-заявление на автоматическое назначение пенсии можно дистанционно через личный электронный кабинет вебпортала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). При формировании электронного заявления необходимо добавить файлы сканированных документов, необходимых для назначения пенсии.

Результаты обработки обращения (возникновение права на назначение пенсии, дата назначения и размер пенсии) будут отображены в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины во вкладке «Мои сообщения».

