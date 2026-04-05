Як подати заяву про призначення пенсії за віком — роз’яснення ПФ

Якщо особа досягла 60-річного віку в 2026 році та має не менше 33 років страхового стажу – вона набула право на пенсію за віком. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

За її призначенням можна звертатися у будь-який час після виникнення права на пенсію, але:

- якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (наприклад: якщо 60 років виповнилось 1 вересня, то тримісячний період подачі заяви триває до 30 листопада 2026 року);

- якщо звернення за пенсією буде подане після завершення тримісячного періоду з дня досягнення пенсійного віку, у такому разі пенсію призначать з дати звернення за нею.

В Пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає, що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця постійного проживання.

До заяви про призначення пенсії необхідно подати такі документи:

- паспорт,

- ідентифікаційний код,

- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та ін.),

- довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 року (за бажанням),

- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),

- фотографія для пенсійного посвідчення,

- свідоцтво про народження дітей,

- жінки, у разі зміни прізвища, надають свідоцтво про шлюб.

Також подати анкету-заяву на автоматичне призначення пенсії можна дистанційно через особистий електронний кабінет вебпорталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). При формуванні електронної заяви потрібно додати файли сканованих документів, необхідних для призначення пенсії.

Результати опрацювання звернення (настання права на призначення пенсії, дата призначення та розмір пенсії) будуть відображені в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у вкладці «Мої повідомлення».

