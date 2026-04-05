Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ: какие нужны документы и куда их подавать

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан. При этом жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Куда подавать документы?

Сегодня в Украине оформить субсидию можно следующими способами:

– лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

– по почте на адрес территориального органа Фонда;

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин и центры предоставления административных услуг.

Какие документы нужно подать для назначения жилищной субсидии?

Согласно пункту 43 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» (с изменениями) (далее — Положение), для назначения жилищной субсидии гражданин, личность которого удостоверяется паспортом гражданина Украины или временным удостоверением гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства — паспортным документом иностранца или документом, удостоверяющим личность без гражданства, видом на постоянное/временное проживание, удостоверением беженца или иным документом, подтверждающим законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины), подает:

заявление;

декларацию;

справки о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т. п. и в соответствии с законодательством не может быть получена по запросу уполномоченного органа в порядке, установленном этим Положением. В случае невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

решение суда (при наличии);

другие документы, которые не предусмотрены этим пунктом, но необходимы для рассмотрения вопроса по существу (при необходимости).

На основании данных, внесенных в декларацию, и других предоставленных документов заявителем Пенсионный фонд Украины определяет состав домохозяйства из лиц, материальное и имущественное положение которых будет учитываться при определении права на получение жилищной субсидии.

Кроме того, при подписании декларации заявитель соглашается с тем, что в случае непредоставления информации или предоставления неполных либо недостоверных сведений о лицах, входящих в состав домохозяйства, а также членах семьи этих лиц независимо от регистрации их места проживания (фактического проживания), их доходах, имущественном состоянии и расходах, ему может быть отказано в назначении жилищной субсидии или прекращено ее предоставление. В таком случае заявитель обязуется вернуть излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии.

То есть в декларации заявитель должен указывать всех членов семьи лица из состава домохозяйства независимо от регистрации их места проживания (фактического проживания).

Также сообщается, что при наличии условия, определенного подпунктом 8 пункта 14 Положения, а именно: если в собственности членов домохозяйства, которые не проживают по месту регистрации, и членов их семей имеется более одного жилого помещения (кроме определенных видов жилых помещений), жилищная субсидия не может быть назначена без учета этих членов домохозяйства. Таких членов домохозяйства нельзя исключить из состава домохозяйства в связи с тем, что они могут быть зарегистрированы по адресу собственного жилого помещения, адрес которого отличается от адреса проживания, по которому хотят получить жилищную субсидию.

Как рассчитывается субсидия на твердое топливо?

Жилищная субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа, установленного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 г. №1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого топлива при предоставлении жилищной субсидии».

Стоимость твердого топлива и сжиженного газа для расчета жилищной субсидии определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.2012 №356 «Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым и жидким печным бытовым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и субсидий» (с изменениями), а также постановлением Кабинета Министров Украины от 31.05.2021 №586 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2022–2024 годы».

Определен предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.2012 №356 предельные показатели стоимости твердого, жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа пересматриваются ежегодно.

Показатели стоимости определяются путем индексации величин, установленных в 2016 году (2000 грн для твердого топлива и 200 грн для сжиженного газа), с учетом прогнозных индексов потребительских цен в соответствующие годы.

Согласно основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы, прогнозный индекс потребительских цен на 2026 год составляет 109,9 %.

С учетом указанного предельные показатели стоимости в 2026 году составляют:

твердого топлива — 4 602,57 грн = 2000 грн × 2,30128713822489;

сжиженного газа — 460,26 грн = 200 грн × 2,30128713822489, где 2,30128713822489 = 1,112 (прогнозный индекс потребительских цен в 2017 году) × 1,09 (2018 год) × 1,074 (2019 год) × 1,116 (2020 год) × 1,073 (2021 год) × 1,062 (2022 год) × 1,053 (2023 год) × 1,097 (2024 год) × 1,095 (2025 год) × 1,099 (2026 год).

