Субсидія на тверде паливо та скраплений газ: які потрібні документи та куди їх подавати

Документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад та центри надання адміністративних послуг.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Куди подавати документи?

Сьогодні в Україні оформити субсидію наступними способами:

– особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

– поштою на адресу територіального органу Фонду;

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад та центри надання адміністративних послуг.

Які документи потрібно подати для призначення житлової субсидії?

Відповідно до пункту 43 Положення про порядок призначення житлових субсидій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами) (далі-Положення) для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або тимчасовим посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства паспортним документом іноземця або документом, що посвідчує особу без громадянства, посвідкою на постійне/тимчасове проживання, посвідченням біженця або іншим документом, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), подає:

1) заяву;

2) декларацію;

3) довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом уповноваженого органу у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4) копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

5) договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

6) рішення суду (в разі наявності);

7) інші документи, які не передбачені цим пунктом, але необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

На підставі даних, внесених до декларації, та інших наданих документів заявником, Пенсійним фондом України визначається склад домогосподарства з осіб, матеріальний та майновий склад яких буде враховано для визначення права на отримання житлової субсидії. Крім того, при підписанні декларації заявник погоджується з інформацією про те, що в разі неподання інформації або подання ним неповних чи недостовірних відомостей про осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), їх доходи, майновий стан і витрати, йому може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії. Тобто, в декларації заявник має зазначати всіх членів сім’ї особи зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання). Також повідомляємо, що за наявності умови, визначеної підпунктом 8 пункту 14 Положення, а саме: у власності членів домогосподарства, які не проживають за місцем реєстрації, та членів їх сімей є більше одного житлового приміщення (крім визначених видів житлових приміщень), житлова субсидія не може бути призначена без урахування цих членів домогосподарства. Таких членів домогосподарства не можна виключити із складу домогосподарства у зв’язку з тим, що вони можуть бути зареєстровані за адресою власного житлового приміщення, адреса якого відмінна від адреси місця проживання за яким бажають отримати житлову субсидію.

Як розраховується субсидія на тверде паливо?

Житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і розміром обов’язкового платежу, встановленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива у разі надання житлової субсидії». Вартість твердого палива та скрапленого газу для розрахунку житлової субсидії визначається Постановою Кабінету Міністрів України віл 23.04.2012 №356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і субсидій» (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 року», встановлено граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу.

Визначено граничний показник вартості твердого палива у 2026 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” граничні показники вартості твердого, рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу переглядаються щороку.

Показники вартості визначають шляхом індексації величин, встановлених у 2016році (2000 грн для твердого палива та 200 грн для скрапленого газу), з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін у відповідних роках.

Згідно з Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки, прогнозний індекс споживчих цін на 2026 рік становить 109,9 %.

З урахуванням зазначеного, граничні показники вартості у 2026 році становлять:

твердого палива – 4 602,57 грн = 2000 грн х 2,30128713822489;

скрапленого газу – 460,26 грн = 200 грн х 2,30128713822489, де 2,30128713822489 = 1,112 (прогнозний індекс споживчих цін у 2017 році) х 1,09 (2018 рік) х 1,074 (2019 рік) х 1,116 (2020 рік) х 1,073 (2021 рік) х 1,062 (2022 рік) х 1,053 (2023 рік) х 1,097 (2024 рік) х 1,095 (2025 рік) х 1,099 (2026 рік).

