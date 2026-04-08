Опасные магнитные игрушки: родителей предупредили о серьезных рисках для детей

Из-за популярности онлайн-продаж контроль за безопасностью таких игрушек усложнен.

Магнитные шарики, кубики и конструкторы, которые часто рекламируют как «развивающие» или «антистресс», могут представлять серьезную угрозу для детей. Особенно опасны они в случае, если ребенок случайно проглотит мелкие элементы.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: при проглатывании даже нескольких магнитных элементов возможны серьезные последствия для здоровья ребенка. Среди рисков:

перекрытие дыхательных путей и удушье;

повреждение внутренних органов;

внутренние кровотечения;

необходимость срочного хирургического вмешательства.

Особую опасность представляет способность магнитов сильно притягиваться между собой. Попадая в организм, они могут «соединять» ткани, что приводит к тяжелым травмам.

По данным службы, большинство подобных товаров реализуется через интернет-магазины, что усложняет контроль за их безопасностью.

Родителей призывают быть внимательными, если такие игрушки уже есть у детей. В частности, рекомендуют:

не оставлять ребенка без присмотра во время игры;

объяснять потенциальную опасность;

хранить мелкие элементы в недоступном месте.

Специалисты подчеркивают: даже обычная на вид игрушка может представлять серьезную угрозу для здоровья ребенка.

