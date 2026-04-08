Опасные магнитные игрушки: родителей предупредили о серьезных рисках для детей
Магнитные шарики, кубики и конструкторы, которые часто рекламируют как «развивающие» или «антистресс», могут представлять серьезную угрозу для детей. Особенно опасны они в случае, если ребенок случайно проглотит мелкие элементы.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают: при проглатывании даже нескольких магнитных элементов возможны серьезные последствия для здоровья ребенка. Среди рисков:
- перекрытие дыхательных путей и удушье;
- повреждение внутренних органов;
- внутренние кровотечения;
- необходимость срочного хирургического вмешательства.
Особую опасность представляет способность магнитов сильно притягиваться между собой. Попадая в организм, они могут «соединять» ткани, что приводит к тяжелым травмам.
По данным службы, большинство подобных товаров реализуется через интернет-магазины, что усложняет контроль за их безопасностью.
Родителей призывают быть внимательными, если такие игрушки уже есть у детей. В частности, рекомендуют:
- не оставлять ребенка без присмотра во время игры;
- объяснять потенциальную опасность;
- хранить мелкие элементы в недоступном месте.
Специалисты подчеркивают: даже обычная на вид игрушка может представлять серьезную угрозу для здоровья ребенка.
