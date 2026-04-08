Небезпечні магнітні іграшки: батьків попередили про серйозні ризики для дітей
Магнітні кульки, кубики та конструктори, які часто рекламують як «розвивальні» або «антистрес», можуть становити серйозну загрозу для дітей. Особливо небезпечні вони у випадку, якщо дитина випадково проковтне дрібні елементи.
У Держпродспоживслужбі наголошують: у разі проковтування навіть кількох магнітних елементів можливі серйозні наслідки для здоров’я дитини. Серед ризиків:
- перекриття дихальних шляхів і удушення;
- пошкодження внутрішніх органів;
- внутрішні кровотечі;
- потреба в терміновому хірургічному втручанні.
Особливу небезпеку становить здатність магнітів сильно притягуватися між собою. Потрапляючи в організм, вони можуть «з’єднувати» тканини, що призводить до тяжких травм.
За даними служби, більшість подібних товарів реалізують через інтернет-магазини, що ускладнює контроль за їхньою безпечністю.
Батьків закликають бути уважними, якщо такі іграшки вже є у дітей. Зокрема, рекомендують:
- не залишати дитину без нагляду під час гри;
- пояснювати потенційну небезпеку;
- зберігати дрібні елементи у недоступному місці.
Фахівці підкреслюють: навіть звичайна на вигляд іграшка може становити серйозну загрозу для здоров’я дитини.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.