  1. Суспільство
  2. / В Україні

Небезпечні магнітні іграшки: батьків попередили про серйозні ризики для дітей

07:36, 8 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через популярність онлайн-продажів контроль за безпечністю таких іграшок ускладнений.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Магнітні кульки, кубики та конструктори, які часто рекламують як «розвивальні» або «антистрес», можуть становити серйозну загрозу для дітей. Особливо небезпечні вони у випадку, якщо дитина випадково проковтне дрібні елементи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Держпродспоживслужбі наголошують: у разі проковтування навіть кількох магнітних елементів можливі серйозні наслідки для здоров’я дитини. Серед ризиків:

  • перекриття дихальних шляхів і удушення;
  • пошкодження внутрішніх органів;
  • внутрішні кровотечі;
  • потреба в терміновому хірургічному втручанні.

Особливу небезпеку становить здатність магнітів сильно притягуватися між собою. Потрапляючи в організм, вони можуть «з’єднувати» тканини, що призводить до тяжких травм.

За даними служби, більшість подібних товарів реалізують через інтернет-магазини, що ускладнює контроль за їхньою безпечністю.

Батьків закликають бути уважними, якщо такі іграшки вже є у дітей. Зокрема, рекомендують:

  • не залишати дитину без нагляду під час гри;
  • пояснювати потенційну небезпеку;
  • зберігати дрібні елементи у недоступному місці.

Фахівці підкреслюють: навіть звичайна на вигляд іграшка може становити серйозну загрозу для здоров’я дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]