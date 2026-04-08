Небезпечні магнітні іграшки: батьків попередили про серйозні ризики для дітей

Через популярність онлайн-продажів контроль за безпечністю таких іграшок ускладнений.

Магнітні кульки, кубики та конструктори, які часто рекламують як «розвивальні» або «антистрес», можуть становити серйозну загрозу для дітей. Особливо небезпечні вони у випадку, якщо дитина випадково проковтне дрібні елементи.

У Держпродспоживслужбі наголошують: у разі проковтування навіть кількох магнітних елементів можливі серйозні наслідки для здоров’я дитини. Серед ризиків:

перекриття дихальних шляхів і удушення;

пошкодження внутрішніх органів;

внутрішні кровотечі;

потреба в терміновому хірургічному втручанні.

Особливу небезпеку становить здатність магнітів сильно притягуватися між собою. Потрапляючи в організм, вони можуть «з’єднувати» тканини, що призводить до тяжких травм.

За даними служби, більшість подібних товарів реалізують через інтернет-магазини, що ускладнює контроль за їхньою безпечністю.

Батьків закликають бути уважними, якщо такі іграшки вже є у дітей. Зокрема, рекомендують:

не залишати дитину без нагляду під час гри;

пояснювати потенційну небезпеку;

зберігати дрібні елементи у недоступному місці.

Фахівці підкреслюють: навіть звичайна на вигляд іграшка може становити серйозну загрозу для здоров’я дитини.

