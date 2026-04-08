8 апреля – какой сегодня праздник и главные события

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 8 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов. Профессиональный праздник людей, обеспечивающих организацию военного учета и мобилизационную работу в Украине. Этот день посвящен работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов). Праздник установлен в Украине указом Президента 1999 года.

Также 8 апреля Международный день фэн-шуй. Фэн-шуй (в переводе «ветер и вода») — это практика, которая учит правильно организовывать жизненное пространство. Фэн-шуй базируется на понятии энергии Ци, которая должна свободно циркулировать в пространстве. Важную роль играет также баланс инь и ян и взаимодействие пяти стихий (вода, дерево, огонь, земля, металл).

Также 8 апреля Международный день конкурса красоты. Это неофициальный праздник, посвященный миру конкурсов красоты и их роли в культуре и обществе. Международный день конкурса красоты — это возможность переосмыслить само понятие красоты. В современном мире оно все больше связано с внутренней гармонией, уверенностью и способностью влиять на общество.

А еще 8 апреля Международный день буддизма. Международный день буддизма напоминает о важности мира, терпимости и гармонии между людьми независимо от национальности или вероисповедания. Он поощряет внутреннее развитие, осознанную жизнь и добрые поступки.

8 апреля празднуют Международный день цыган. Праздник установлен в знак памяти о ромах, подвергшихся преследованиям и дискриминации, а также для популяризации их культуры. Оно было начато в 1990-х годах международными организациями, работающими с правами цыган. Международный день ромов напоминает о важности уважения к разнообразию культур и этнических групп.

Какой сегодня церковный праздник

8 апреля верующие празднуют День памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. Иродион — родственник апостола Павла, епископ в Патрах. Проповедовал Христа, подвергся преследованиям и, по преданию, принял мученическую смерть. Агав — пророк, упомянутый в Деяниях апостолов. Предсказал голод и страдания апостола Павла, имел дар пророчества. Руфь — сын Симона Киринеянина, который нес крест Иисуса Христа. Был епископом в Фивах, служил Церкви с ревностью. Асинкрит — епископ в Горкании (по передаче), упоминается апостолом Павлом в Послании Римлянам. Проповедовал Евангелие среди язычников. Флегонт — сподвижник апостолов, также упомянутый в Послании Римлянам. Служил епископом и распространял христианство. Иерм — один из ранних христианских деятелей, отождествляемый с автором произведения «Пастырь Ерма». Проповедовал веру и наставлял в духовной жизни.

Календарь важных событий за 8 апреля

217 год – преторианский префект Макрин поднимает мятеж против императора Каракаллы во время римской кампании против Парфии;

1093 год - монахи под предводительством Волкелина переселяются в величественный Винчестерский собор - один из самых почитаемых храмов средневековой Англии;

1480 год – Католическая церковь объявляет новый крестовый поход – на этот раз при Отранто в Южной Италии;

1709 - Мазепа, Гордиенко и Карл XII заключают союзный договор;

1766 - в Англии патентуют первую систему эвакуации во время пожара;

1767 - тайское королевство Аютия капитулирует перед бирманскими завоевателями;

1830 год – Мексика закрывает двери для американских колонистов в Техасе;

1838 год – британский пароход пересекает Атлантику за 15 дней – технический прорыв в транспортировке;

1853 год – создается первый шахматный клуб с официальной регистрацией;

1889 год - французский генерал Буланже, обвиненный в заговоре, убегает в Бельгию;

1918 год – Харьков захватывают немецкие войска;

1930 год - премьера "Земли" Довженко в Киеве;

1947 год - самое большое зафиксированное солнечное пятно охватывает гигантскую площадь;

1990 год - основан украинский фонд "Возрождение" (отделение фонда Сороса);

2005 год - масштабные похороны Папы Иоанна Павла II становятся крупнейшим церемониальным мероприятием в истории;

2014 год - начало боев за Луганский аэропорт;

2014 год – прекращается поддержка Windows XP;

2022 год – российская ракета попадает по вокзалу в Краматорске, погибли десятки человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.