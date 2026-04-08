8 квітня – яке сьогодні свято та головні події

8 квітня Міжнародний день феншуй та Міжнародний день буддизму.

У середу, 8 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Професійне свято людей, які забезпечують організацію військового обліку та мобілізаційної роботи в Україні. Цей день присвячений працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів). Свято встановлено в Україні указом Президента 1999 року.

Також 8 квітня Міжнародний день феншуй. Феншуй (у перекладі «вітер і вода») — це практика, що вчить правильно організовувати життєвий простір. Фен-шуй базується на понятті енергії Ці, яка повинна вільно циркулювати в просторі. Важливу роль також відіграє баланс інь і ян та взаємодія п’яти стихій (вода, дерево, вогонь, земля, метал).

Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Це неофіційне свято, присвячене світу конкурсів краси та їхній ролі в культурі й суспільстві. Міжнародний день конкурсу краси — це нагода переосмислити саме поняття краси. У сучасному світі воно дедалі більше пов’язане з внутрішньою гармонією, впевненістю та здатністю впливати на суспільство.

А ще 8 квітня Міжнародний день буддизму. Міжнародний день буддизму нагадує про важливість миру, толерантності та гармонії між людьми незалежно від національності чи віросповідання. Він заохочує до внутрішнього розвитку, усвідомленого життя та добрих вчинків.

8 квітня святкують Міжнародний день ромів. Свято встановлено на знак вшанування пам’яті про ромів, які зазнали переслідувань і дискримінації, а також для популяризації їхньої культури. Воно було започатковане в 1990-х роках міжнародними організаціями, що працюють із правами ромів. Міжнародний день ромів нагадує про важливість поваги до різноманіття культур і етнічних груп.

Яке сьогодні церковне свято

8 квітня віряни святкують День пам’яті святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Флегонта і Єрма. Іродіон — родич апостола Павла, єпископ у Патрах. Проповідував Христа, зазнав переслідувань і, за переданням, прийняв мученицьку смерть. Агав — пророк, згаданий у Діяннях апостолів. Передбачив голод і страждання апостола Павла, мав дар пророцтва. Руф — вважається сином Симона Киринеянина, який ніс хрест Ісуса Христа. Був єпископом у Фівах, служив Церкві з ревністю. Асинкріт — єпископ у Гірканії (за переданням), згадується апостолом Павлом у Посланні до Римлян. Проповідував Євангеліє серед язичників. Флегонт — сподвижник апостолів, також згаданий у Посланні до Римлян. Служив єпископом і поширював християнство. Єрм — один із ранніх християнських діячів, якого ототожнюють з автором твору «Пастир Єрма». Проповідував віру і наставляв у духовному житті.

Календар важливих подій за 8 квітня

217 рік — преторіанський префект Макрин здіймає заколот проти імператора Каракалли під час римської кампанії проти Парфії;

1093 рік — монахи під проводом Волкеліна переселяються до величного Вінчестерського собору — одного з найшанованіших храмів середньовічної Англії;

1480 рік — Католицька церква оголошує новий хрестовий похід — цього разу за Отранто в Південній Італії;

1709 рік — Мазепа, Гордієнко та Карл XII укладають союзний договір;

1766 рік — в Англії патентують першу систему евакуації під час пожежі;

1767 рік — тайське королівство Аютія капітулює перед бірманськими завойовниками;

1830 рік — Мексика закриває двері для американських колоністів у Техасі;

1838 рік — британський пароплав перетинає Атлантику за 15 днів — технічний прорив у транспортуванні;

1853 рік — створюється перший шаховий клуб із офіційною реєстрацією;

1889 рік — французький генерал Буланже, звинувачений у змові, втікає до Бельгії;

1918 рік — Харків захоплюють німецькі війська;

1930 рік — прем’єра “Землі” Довженка в Києві;

1947 рік — найбільша зафіксована сонячна пляма охоплює гігантську площу;

1990 рік — засновано український фонд “Відродження” (відділення фонду Сороса);

2005 рік — масштабні похорони Папи Івана Павла ІІ стають найбільшим церемоніальним заходом в історії;

2014 рік — початок боїв за Луганський аеропорт;

2014 рік — припиняється підтримка Windows XP;

2022 рік — російська ракета влучає по вокзалу в Краматорську, загинули десятки людей.

