Что делать киевлянам, если долго не передавали показания счетчиков и получили большие счета
В «Киевтеплоэнерго» разъяснили, что делать потребителям, которые длительное время не передавали показания счетчиков и получили завышенные счета за горячую воду.
В предприятии напомнили, что показания необходимо передавать ежемесячно после 5 числа. Если актуальные данные отсутствуют, начисления осуществляются по среднему потреблению, что может привести к увеличению суммы в платежках.
В то же время, если показания не передавались длительное время, ситуацию можно исправить. Для этого потребителям предлагают воспользоваться цифровыми сервисами Центра коммунального сервиса или обратиться через официальные онлайн-каналы.
Видео как это сделать:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.