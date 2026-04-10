  Общество

10 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 10 апреля 2026
10 апреля в Украине и мире празднуют Страстную пятницу и Международный день братьев и сестер.
В пятницу, 10 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер. Инициатором праздника стала Клаудия Эварт из США. Она положила начало этой дате в честь своих покойных брата и сестры, чтобы подчеркнуть ценность родственных отношений. Отношения между братьями и сестрами — одни из самых длинных в жизни. Они формируют характер, учат доверию, поддержке и взаимопониманию. Именно поэтому этот праздник набирает популярность в разных странах мира, даже без официального статуса.

Также 10 апреля Всемирный день гомеопатии. Гомеопатия — альтернативный подход к лечению, который базируется на принципе «подобное лечится подобным». То есть вещества, вызывающие симптомы у здорового человека в очень малых дозах применяют для лечения подобных симптомов у больного. Дата была выбрана в день рождения основателя направления, немецкого врача Самуэля Ганемана.

А еще 10 апреля Всемирный день ягуара. Ягуар является ключевым видом своей экосистемы: он регулирует численность других животных и поддерживает естественный баланс. Инициатива возникла благодаря международным природоохранным организациям, в частности, Всемирный фонд дикой природы и партнерам, работающим над сохранением популяции ягуаров в Центральной и Южной Америке.

10 апреля празднуют Всемирный день работы из дома. Этот неофициальный праздник посвящен популяризации отдаленной работы и баланса между профессиональной и личной жизнью. Его цель — показать, что работать эффективно можно не только в офисе, но и в комфортной домашней среде. Особую актуальность эта тема приобрела после пандемии COVID-19, когда миллионы людей в мире перешли на дистанционный формат.

10 апреля празднуют День гольфиста. Праздник возник как способ популяризировать гольф в мире, подчеркнуть его культурную и спортивную значимость, а также объединить сообщество игроков в разных странах.

Какой сегодня церковный праздник

10 апреля — Страстная пятница, самый скорбный день года для христиан, посвящённый распятию Иисуса Христа.

Великая (Страстная) пятница — это самый скорбный день Страстной недели — именно тогда распяли Христа. В храмах вспоминают Его страдания, а с алтаря выносят плащаницу — изображение Иисуса во гробе. В этом году Страстная пятница по новоюлианскому календарю приходится на 10 апреля.

Календарь важных событий за 10 апреля

1525 год - В Европе появляется новое светское государство: Прусское герцогство, признающее превосходство Польши. Этот день считается началом его существования;

1633 - В Лондоне появляется экзотика: в одном из магазинов англичане впервые видят и могут приобрести бананы;

1710 год - Британия принимает "Устав королевы Анны" - первый в мире закон, предоставляющий официальную защиту авторским правам;

1814 год - Невероятный интеллект: 13-летний Карл Витте, переводчик Данте и юный гений, получает степень доктора философии;

1815 - Вулкан Тамбора взрывается с сокрушительной силой, вызывая "вулканическую зиму" и глобальные климатические сбои, из-за чего следующий год станет известен как "год без лета";

1833 - Начато производство спичек, однако первые образцы содержали белый фосфор и были крайне токсичными;

1841 год - В Канаде основывается город Галифакс;

1849 год - Уолтер Гант из США патентует простое, но гениальное изобретение - безопасную шпильку;

1861 год – В США открывается Массачусетский технологический институт (MIT) – будущая кузница инноваций;

1906 год - Мир видит второй сборник рассказов О. Генри - "Четыре миллиона", где простые люди становятся героями;

1912 год - Легендарный "Титаник" отправляется из Саутгемптона в свое первое и одновременно последнее путешествие в Нью-Йорк;

1917 - Донбасские промышленники и рабочие согласовывают введение 8-часового рабочего дня - большой шаг в правах тружеников;

1925 год - Американская классика рождается: выходит в свет роман Фицджеральда "Великий Гетсби";

1938 - Под давлением нацистов в Австрии проводится плебисцит, на котором потрясающие 99,7% высказываются за объединение с гитлеровской Германией;

1947 год - Формируется Общество Мон-Пелерин - клуб интеллектуалов, экономистов и предпринимателей, отстаивающих идеи неолиберализма;

1954 - В Днепропетровске появляется Особое конструкторское бюро, сегодня известно как КБ "Южное" - сердце космических технологий Украины;

1970 год - Пол Маккартни объявляет о выходе из "Битлз" - конец эпохи в мировой музыке;

1972 год - Мир говорит "нет" биологическому оружию: подписана соответствующая международная конвенция;

1990 год — Том Уэйтс выигрывает суд: компания Doritos незаконно использовала похожий на его голос в рекламе;

1992 год - В Запорожье открывается первый фестиваль "Казацкому роду нет перевода" - празднование украинской культуры;

1993 год - Дебютный альбом группы Suede взлетает на первое место в британских чартах, открывая новую музыкальную эпоху;

1998 год – В Северной Ирландии заключается Страснопятничное соглашение – большой шаг к завершению десятилетий насилия;

2010 год - Трагическая авиакатастрофа под Смоленском уносит жизни президента Польши Леха Качиньского и еще 95 человек;

2019 год – Исторический прорыв: впервые удается получить изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87.

