10 квітня – яке сьогодні свято та головні події

10 квітня в Україні і світі святкують Страсну п'ятницю та Міжнародний день братів та сестер.

У п’ятницю, 10 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів та сестер. Ініціаторкою свята стала Клаудія Еварт зі США. Вона започаткувала цю дату на честь своїх покійних брата і сестри, щоб підкреслити цінність родинних стосунків. Стосунки між братами й сестрами — одні з найдовших у житті. Вони формують характер, вчать довірі, підтримці та взаєморозумінню. Саме тому це свято набирає популярності в різних країнах світу, навіть без офіційного статусу.

Також 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Гомеопатія — це альтернативний підхід до лікування, який базується на принципі «подібне лікується подібним». Тобто речовини, що викликають симптоми у здорової людини, у дуже малих дозах застосовують для лікування подібних симптомів у хворого. Дату обрали у день народження засновника напряму, німецького лікаря Самуеля Ганемана.

А ще 10 квітня Всесвітній день ягуара. Ягуар є ключовим видом у своїй екосистемі: він регулює чисельність інших тварин і підтримує природний баланс. Ініціатива виникла завдяки міжнародним природоохоронним організаціям, зокрема Всесвітній фонд дикої природи та партнерам, які працюють над збереженням популяції ягуарів у Центральній і Південній Америці.

10 квітня святкують Всесвітній день роботи з дому. Це неофіційне свято присвячене популяризації віддаленої роботи та балансу між професійним і особистим життям. Його мета — показати, що працювати ефективно можна не лише в офісі, а й у комфортному домашньому середовищі. Особливої актуальності ця тема набула після пандемії COVID-19, коли мільйони людей у світі перейшли на дистанційний формат.

10 квітня святкують День гольфіста. Свято виникло як спосіб популяризувати гольф у світі, підкреслити його культурну та спортивну значущість, а також об’єднати спільноту гравців у різних країнах.

Яке сьогодні церковне свято

10 квітня — Страсна п'ятниця, найскорботніший день року для християн, присвячений розп'яттю Ісуса Христа.

Велика (Страсна) п’ятниця – це найскорботніший день Страсного тижня – саме тоді розіп’яли Христа. У храмах згадують Його страждання, а з вівтаря виносять плащаницю – зображення Ісуса у гробі. Цьогоріч Страсна п’ятниця за новоюліанським календарем припадає на 10 квітня.

Календар важливих подій за 10 квітня

1525 рік — У Європі з'являється нова світська держава: Прусське герцогство, яке визнає зверхність Польщі. Цей день вважається початком його існування;

1633 рік — У Лондоні з’являється екзотика: в одному з магазинів англійці вперше бачать і можуть придбати банани;

1710 рік — Британія ухвалює “Статут королеви Анни” — перший у світі закон, що надає офіційний захист авторським правам;

1814 рік — Неймовірний інтелект: 13-річний Карл Вітте, перекладач Данте й юний геній, отримує ступінь доктора філософії;

1815 рік — Вулкан Тамбора вибухає з нищівною силою, викликаючи “вулканічну зиму” і глобальні кліматичні збої, через що наступний рік стане відомим як “рік без літа”;

1833 рік — Розпочато виробництво сірників, однак перші зразки містили білий фосфор і були вкрай токсичними;

1841 рік — У Канаді засновується місто Галіфакс;

1849 рік — Волтер Гант із США патентує простий, але геніальний винахід — безпечну шпильку;

1861 рік — У США відкривається Массачусетський технологічний інститут (MIT) — майбутня кузня інновацій;

1906 рік — Світ бачить другий збірник оповідань О. Генрі — “Чотири мільйони”, де прості люди стають героями;

1912 рік — Легендарний “Титанік” вирушає з Саутгемптона у свою першу і водночас останню подорож до Нью-Йорка;

1917 рік — Донбасівські промисловці та робітники погоджують запровадження 8-годинного робочого дня — великий крок у правах трудівників;

1925 рік — Американська класика народжується: виходить друком роман Фіцджеральда “Великий Гетсбі”;

1938 рік — Під тиском нацистів в Австрії проводиться плебісцит, на якому приголомшливі 99,7 % висловлюються за об’єднання з гітлерівською Німеччиною;

1947 рік — Формується Товариство Мон-Пелерін — клуб інтелектуалів, економістів і підприємців, які відстоюють ідеї неолібералізму;

1954 — У Дніпропетровську з’являється Особливе конструкторське бюро, сьогодні відоме як КБ “Південне” — серце космічних технологій України;

1970 рік — Пол Маккартні оголошує про вихід із “Бітлз” — кінець епохи у світовій музиці;

1972 рік — Світ каже “ні” біологічній зброї: підписано відповідну міжнародну конвенцію;

1990 рік — Том Вейтс виграє суд: компанія Doritos незаконно використала схожий на його голос у рекламі;

1992 рік — У Запоріжжі відкривається перший фестиваль “Козацькому роду нема переводу” — святкування української культури;

1993 рік — Дебютний альбом гурту Suede злітає на перше місце в британських чартах, відкриваючи нову музичну епоху;

1998 рік — У Північній Ірландії укладається Страсноп’ятнична угода — великий крок до завершення десятиліть насильства;

2010 рік — Трагічна авіакатастрофа під Смоленськом забирає життя президента Польщі Леха Качинського та ще 95 осіб;

2019 рік — Історичний прорив: уперше вдається отримати зображення надмасивної чорної діри в центрі галактики M87.

