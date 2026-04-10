Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы: две ничьи и уверенные победы «Астон Виллы» и «Фрайбурга»

Фото: Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 — команды провели четыре матча.

На старте стадии португальская «Брага» и испанский «Бетис» сыграли вничью 1:1. С таким же счетом завершилась встреча между «Порту» и английским «Ноттингем Форест».

В то же время «Астон Вилла» на выезде уверенно обыграла итальянскую «Болонью» — 3:1, а немецкий «Фрайбург» разгромил испанскую «Сельту» со счетом 3:0.

Ответные матчи четвертьфинала запланированы на 16 апреля.

Финал турнира состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе «Бешикташа».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.