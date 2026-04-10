Перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи: дві нічиї та впевнені перемоги «Астон Вілли» і «Фрайбурга»

09:54, 10 квітня 2026
Матчі-відповіді чвертьфіналу заплановані на 16 квітня.
Перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи: дві нічиї та впевнені перемоги «Астон Вілли» і «Фрайбурга»
Фото: Associated Press
Відбулися перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 — команди провели чотири матчі.

На старті стадії португальська «Брага» та іспанський «Бетіс» зіграли внічию 1:1. З таким самим рахунком завершилася зустріч між «Порту» та англійським «Ноттінгем Форест».

Водночас «Астон Вілла» на виїзді впевнено обіграла італійську «Болонью» — 3:1, а німецький «Фрайбург» розгромив іспанську «Сельту» з рахунком 3:0.

Матчі-відповіді чвертьфіналу заплановані на 16 квітня.

Фінал турніру відбудеться 20 травня у Стамбулі на стадіоні «Бешикташа».

