  1. Общество
  2. / В Украине

ПФУ разъяснил, учитывается ли единовременная доплата в размере 1500 грн в доходе семьи при назначении пособия

08:12, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин утвердил норму о невключении выплаты в совокупный доход домохозяйства.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Единовременная денежная доплата в размере 1500 грн не учитывается при определении совокупного дохода семьи для назначения помощи малообеспеченным. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ПФУ пояснили, что соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года № 341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения».

Согласно документу, размер полученной единовременной денежной доплаты не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для получения всех видов государственной помощи, предусмотренных законодательством. Также эта сумма не включается в расчет общего месячного или годового налогооблагаемого дохода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина ПФУ денежная помощь

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]