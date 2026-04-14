ПФУ разъяснил, учитывается ли единовременная доплата в размере 1500 грн в доходе семьи при назначении пособия

Кабмин утвердил норму о невключении выплаты в совокупный доход домохозяйства.

Единовременная денежная доплата в размере 1500 грн не учитывается при определении совокупного дохода семьи для назначения помощи малообеспеченным. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ пояснили, что соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года № 341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения».

Согласно документу, размер полученной единовременной денежной доплаты не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для получения всех видов государственной помощи, предусмотренных законодательством. Также эта сумма не включается в расчет общего месячного или годового налогооблагаемого дохода.

