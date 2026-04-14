ПФУ роз’яснив, чи враховується одноразова доплата 1500 грн у дохід сім’ї для призначення допомоги

08:12, 14 квітня 2026
Кабмін затвердив норму про невключення виплати до сукупного доходу домогосподарства.
Одноразова грошова доплата у розмірі 1500 грн не враховується під час визначення сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги малозабезпеченим. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У ПФУ пояснили, що відповідна норма передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року № 341 «Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення».

Згідно з документом, розмір отриманої одноразової грошової доплати не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів державної допомоги, передбачених законодавством. Також ця сума не включається до розрахунку загального місячного або річного оподатковуваного доходу.

