  Общество

ВОЗ следит за новым мутированным штаммом «Цикада»: ученые предупреждают о возможной уязвимости детей

01:00, 14 апреля 2026
Всемирная организация здравоохранения следит за штаммом, который может чаще заражать детей.
ВОЗ следит за новым мутированным штаммом «Цикада»: ученые предупреждают о возможной уязвимости детей
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала мониторинг нового варианта коронавируса BA.3.2, который получил неофициальное название «Цикада». Как сообщает BBC, штам уже выявлен как минимум в 23 странах, в частности в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

По данным World Health Organization, новый вариант отнесен к категории «под наблюдением». Это означает, что он требует усиленного наблюдения, а специалисты сейчас выясняют, может ли он представлять существенную угрозу для глобального общественного здоровья.

Специалисты обращают внимание на возможную особенность нового варианта — по предварительным данным, дети могут заражаться им чаще, чем взрослые. Анализ данных о случаях заболевания в Нью-Йорке свидетельствует: у детей вероятность получить положительный тест на BA.3.2 может быть выше, чем у взрослых.

В то же время ученые подчеркивают, что эти выводы еще не подтверждены окончательно и требуют дальнейших исследований.

Как объясняют эксперты, это может быть связано с тем, что иммунная система детей менее «натренирована» и хуже распознает новые варианты вируса. Также не исключается, что мутации повлияли на способность вируса обходить иммунную защиту.

В то же время симптомы заболевания остаются типичными для COVID-19 — повышенная температура, кашель, боль в горле, усталость и другие респираторные проявления. Признаков того, что «Цикада» вызывает более тяжелое течение болезни, в настоящее время не зафиксировано.

Эксперты отмечают, что все вирусы со временем подвергаются мутациям, однако РНК-вирусы, к которым относится и COVID-19, изменяются особенно быстро.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) охарактеризовал штам BA.3.2 как «высокодивергентный». Это означает, что он существенно отличается от исходного варианта «Омикрон».

Несмотря на мутации, эксперты подчеркивают: существующие вакцины все равно обеспечивают определенный уровень защиты от этого варианта.

ВОЗ заявила, что в настоящее время нет данных о росте количества тяжелых форм болезни, госпитализаций или смертей, связанных с «Цикадой». Организация также оценила риск для общественного здоровья как низкий.

В то же время медики отмечают, что группы риска – в частности люди старше 65 лет, пациенты с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями – могут переносить инфекцию значительно тяжелее.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

