ВООЗ слідкує за новим мутованим штамом «Цикада»: вчені попереджають про можливу вразливість дітей

Всесвітня організація охорони здоров'я стежить за штамом, який може частіше заражати дітей.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розпочала моніторинг нового варіанту коронавірусу BA.3.2, який отримав неофіційну назву «Цикада». Як повідомляє BBC, штам уже виявлено щонайменше у 23 країнах, зокрема у США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку.

За даними World Health Organization, новий варіант віднесено до категорії «під наглядом». Це означає, що він потребує посиленого спостереження, а фахівці наразі з'ясовують, чи може він становити суттєву загрозу для глобального громадського здоров'я.

Фахівці звертають увагу на можливу особливість нового варіанту — за попередніми даними, діти можуть заражатися ним частіше, ніж дорослі. Аналіз даних щодо випадків захворювання в Нью-Йорку свідчить: у дітей імовірність отримати позитивний тест на BA.3.2 може бути вищою, ніж у дорослих.

Водночас науковці наголошують, що ці висновки ще не підтверджені остаточно і потребують подальших досліджень.

Як пояснюють експерти, це може бути пов’язано з тим, що імунна система дітей менш «натренована» та гірше розпізнає нові варіанти вірусу. Також не виключається, що мутації вплинули на здатність вірусу обходити імунний захист.

Водночас симптоми захворювання залишаються типовими для COVID-19 — підвищена температура, кашель, біль у горлі, втома та інші респіраторні прояви. Ознак того, що «Цикада» спричиняє тяжчий перебіг хвороби, наразі не зафіксовано.

Експерти зазначають, що усі віруси з часом зазнають мутацій, однак РНК-віруси, до яких належить і COVID-19, змінюються особливо швидко.

Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) охарактеризував штам BA.3.2 як «високодивергентний». Це означає, що він суттєво відрізняється від початкового варіанту «Омікрон».

Незважаючи на мутації, експерти наголошують: наявні вакцини все одно забезпечують певний рівень захисту від цього варіанту.

ВООЗ заявила, що наразі немає даних про зростання кількості тяжких форм хвороби, госпіталізацій або смертей, пов'язаних із «Цикадою». Організація також оцінила ризик для громадського здоров'я як низький.

Водночас медики зазначають, що групи ризику – зокрема люди старше 65 років, пацієнти з ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями – можуть переносити інфекцію значно важче.

