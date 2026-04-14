Проводы 2026 в Украине: когда поминают умерших после Пасхи

Поминание умерших после Пасхи в Украине имеет давние традиции, охватывает Провидную неделю и сопровождается как церковными обрядами, так и народными обычаями почитания предков.

Поминание умерших является важной частью пасхальных традиций. Праздник Воскресения Христова символизирует победу жизни над смертью и одновременно дарит веру в бессмертие души и надежду на встречу с близкими, которые ушли в вечность.

В Украине обычаи почитания умерших могут отличаться в зависимости от региона, однако обычно они начинаются не ранее Светлого понедельника — первого дня после Пасхи.

Поминальная неделя в Украине

Традиция вспоминать умерших после Пасхи имеет давние корни. В Православной церкви Украины отмечают, что период поминовения чаще всего длится от Светлого понедельника до начала Фоминой недели — второй недели после Пасхи, названной в честь апостола Фомы.

Это время считается периодом особого общецерковного поминовения всех усопших христиан. Именно тогда принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы и молиться за умерших.

Ранее была распространена традиция Радоницы — общего поминального дня, который приходился на вторник после Фоминой недели, то есть на девятый день после Пасхи. В ПЦУ отмечают, что эта практика пришла из российской традиции. В то же время исторически в Украине поминовение длилось на протяжении всей второй недели после Пасхи. Эту традицию недавно восстановили: Священный Синод определил всю неделю после Фоминой недели как поминальную (Проводы). В 2026 году она приходится на 20–26 апреля.

Учитывая занятость людей, поминальные службы в храмах часто проводят в выходные дни. Точное время богослужений обычно определяется на уровне отдельных приходов.

В греко-католической традиции поминовение проходит на второй или третий день после Пасхи, а также в Фомино воскресенье. В это время верующие вместе со священниками идут процессией на кладбище, где совершаются панихиды и оставляются символические приношения, в частности хлеб.

В этой традиции заложен глубокий смысл — живые приходят к умершим, чтобы разделить с ними радость Воскресения. При этом священники подчеркивают, что главным способом почитания должны быть молитва и добрые дела, а не застолья на кладбищах.

Проводы в народных традициях

Согласно народным представлениям, в течение года существовало несколько дней поминовения умерших: на Троицу, Спаса, в Сочельник, в Чистый четверг и на Проводы. Именно Проводы считались самым торжественным периодом поминовения.

Существовало поверье, что от так называемого Навского Великодня (четверг перед Провидным воскресеньем) до самих Проводов души умерших возвращаются к своим семьям.

Во многих селах была традиция определять конкретный день поминовения. В это время родственники из разных городов и сел приезжали на кладбище, где священник совершал общую панихиду.

Люди тщательно готовились к этому дню: убирали могилы, обновляли кресты, высаживали цветы. Затем приходил священник с хором, и начиналось общее богослужение. После этого каждая семья могла заказать отдельную панихиду за своих близких.

После службы часто устраивали общую поминальную трапезу прямо на кладбище. Обязательным блюдом была кутья (коливо), с которой начинали и завершали поминки. Во время трапезы люди вспоминали умерших в молитвах и добрых словах.

Подобные традиции сохранились до наших дней, особенно в сельской местности. Кроме того, в этот период отмечали так называемый Бабий Пасхальный день — обряд, который имеет черты поминальных причитаний, но менее трагичен по содержанию и наполнен светлой памятью об умерших.

