Как улучшить память: действенные методы и практические советы от медиков
Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как улучшить память.
Что такое память?
Память — когнитивная функция мозга, она отвечает за хранение и произвольное воспроизведение данных. Благодаря памяти человек может вспоминать мысли, ощущения, воспроизводить события прошлого. В значительной степени за память отвечает гиппокамп, но часто задействованы и другие отделы головного мозга.
Признаки проблем с памятью
О проблемах с памятью могут свидетельствовать трудности с запоминанием событий, произошедших недавно (проблемы с кратковременной памятью), давних воспоминаний (проблемы с долговременной памятью).
Специалисты называют такие тревожные признаки, на которые точно стоит обратить внимание:
- Человеку трудно воспроизвести не только мелкие, повседневные события, но и значительные;
- Человеку сложно сконцентрироваться, во время разговора он теряется, переспрашивает, может задавать одни и те же вопросы;
- Навыки устной и письменной речи ухудшаются, человеку трудно выразить мысль, он делает паузы, долго вспоминает нужное слово;
- Путаница в хронологии событий;
- Плохая ориентация во времени и пространстве, человеку трудно вспомнить даже знакомую улицу;
- Ухудшение памяти может происходить внезапно, в определенный момент, или постепенно.
Существует много случаев, когда проблемы с памятью появляются периодически. Часто они проявляются на фоне переутомления или во время серьезного неврологического заболевания.
В конечном итоге случайные провалы в памяти не являются проблемой, ведь забывчивость — одна из функций головного мозга. Но когда ситуация часто повторяется, стоит задуматься, в чем причина.
Классификация видов памяти
На основе способа запоминания выделяют два вида памяти:
произвольная, когда человек прилагает определенные усилия, чтобы запомнить ту или иную информацию;
непроизвольная — запоминание происходит самостоятельно.
По виду психической активности различают такие виды памяти: образная, моторная, эмоциональная, двигательная или словесно-логическая.
В зависимости от продолжительности хранения информации выделяют:
Сенсорная — информация хранится очень короткое время, иногда лишь до половины секунды. Она необходима для ориентации в пространстве.
Оперативная — предполагает запоминание информации о определенном количестве объектов во время выполнения задачи. Процесс происходит без участия человека.
Кратковременная память — используется для выполнения конкретной задачи. Например, во время разговора нужно запомнить номер телефона и записать его.
Долговременная память — формируется в несколько этапов на основе частого повторения. Она обеспечивает хранение умений, навыков и знаний, необходимых во всех сферах жизни.
Причины и факторы риска ухудшения памяти
Распространено мнение, что хорошая или плохая память — от рождения, а развивать ее можно только в дошкольном или раннем школьном возрасте. Но на самом деле это не так. Согласно последним исследованиям, даже во взрослом возрасте можно улучшить память и внимание. Причинами ухудшения памяти могут быть такие факторы:
- Состояние организма: черепно-мозговые травмы, опухоли и воспалительные процессы в головном мозге, плохое кровоснабжение из-за сосудистых заболеваний, неврологические расстройства;
- Вредные привычки: злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотических веществ;
- Особенности образа жизни: отсутствие сбалансированного питания, дефицит витаминов, частые стрессы, нервное перенапряжение, депрессивные состояния, регулярное недосыпание;
- Отсутствие нагрузки на мозг: чрезмерное использование гаджетов или привычка долго смотреть телевизор;
- Недостаток общения, среда, не стимулирующая развитие;
- Возрастные изменения: в пожилом возрасте отмирает больше нейронов, чем образуется.
В любом случае не стоит мириться с ситуацией. Опыт показывает, что улучшить память взрослому человеку вполне реально.
Продукты для улучшения памяти
Для нормальной работы мозга очень важно полноценное питание. В рацион стоит включить продукты, которые помогают улучшить память:
Грецкие орехи содержат магний, мелатонин, Омега-3 жирные кислоты.
Мед — аминокислоты, белки, железо, витамины и антиоксиданты положительно влияют на работу мозга.
Темный шоколад содержит флавоноиды и антиоксиданты, улучшающие кровообращение и поддерживающие функции мозга.
Фрукты и овощи содержат клетчатку, способствующую обновлению клеток мозга, улучшают память и внимание.
Яйца содержат холин — важный элемент для функций мозга, таких как формирование клеточных мембран.
Зеленый чай улучшает концентрацию, работоспособность и память.
Морские водоросли — источник витаминов группы B, полиненасыщенных жирных кислот, селена и цинка, поддерживающих функции мозга и предотвращающих нарушения мозгового кровообращения.
Рыба — для улучшения работы мозга предпочтение следует отдавать жирным сортам (скумбрия, лосось, сардина, треска), богатым Омега-3 и белками.
Коррекция рациона — проверенный способ улучшить кратковременную память, поэтому питанию стоит уделить особое внимание.
