Як покращити пам'ять: дієві методи і практичні поради від медиків

Медики підкреслили, що є багато випадків, коли проблеми з пам’яттю з’являються періодично.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як покращити пам'ять.

Що таке пам'ять?

Пам’ять – когнітивна функція мозку, вона відповідає за зберігання і добровільне відновлення даних. Завдяки пам’яті людина може згадувати думки, відчуття, відтворювати події минулого. Значною мірою за пам’ять відповідає гіпокамп, але часто залучені ще й інші відділи головного мозку.

Ознаки проблем пам'яті

Про проблеми з пам’яттю можуть свідчити труднощі із запам’ятовуванням подій, що відбулися недавно (проблеми з короткочасною пам’яттю), давніх спогадів (проблеми з довготривалою пам'яттю).

Фахівці називають такі тривожні дзвіночки, на які точно варто звернути увагу:

Людині важко відтворити не тільки дрібні, буденні події, а й значні.

Людині складно сконцентруватися, під час розмови вона губиться, перепитує, може ставити одній й ті самі питання;

Навички усного і писемного мовлення погіршення, людині важко висловити думку, вона робить паузи, довго згадує потрібне слово;

Плутання в хронології подій;

Погана орієнтація у часі і просторі, людині важко згадати навіть знайому вулицю;

Погіршення пам’яті може відбуватися раптово, у певний момент, або поступово.

Є багато випадків, коли проблеми з пам’яттю з’являються періодично. Часто вони проявляються на фоні перевтоми або під час серйозного неврологічного захворювання.

Зрештою, випадкові прогалини в пам’яті не є проблемою, адже забудькуватість – одна з функцій головного мозку. Але коли ситуація часто повторюється, то варто задуматися, в чому справа.

Класифікація видів пам'яті

На основі виду запам’ятовування виділяють два види пам’яті:

- довільна, коли людина докладає певні зусилля, щоб запам’ятати тут чи іншу інформацію;

- мимовільна – запам’ятовування відбувається самостійно.

За видом психічної активності є такі види пам’яті: образна, моторна, емоційна, рухова чи словесно-логічна.

Залежно від тривалості зберігання певної інформації виділяють:

Сенсорна. Особливість цього виду – інформація зберігається дуже короткий проміжок часу, інколи тільки до половини секунди. Вона необхідна для орієнтування у просторі.

Оперативна – передбачає запам’ятовування інформації про певну кількість об’єктів під час виконання певного завдання. Процес відбувається без участі людини.

Короткочасна пам’ять. Вона задіюється для виконання певного завдання. Наприклад, під час розмови потрібно запам’ятати номер телефону і записати його.

Довготривала пам’ять. Цей вид пам’яті формується в кілька етапів, на основі частого повторення. Вона забезпечує зберігання певних вмінь, навичок і знань, які потрібні у всіх сферах життя.

Причини та фактори ризику зниження пам'яті

Поширена думка, що добра чи погана пам’ять – від народження, а розвивати її можна лише у дошкільному чи ранньому шкільному віці. Але насправді це не так. Згідно з останніми дослідженнями, навіть у зрілому віці можна покращити пам’ять і увагу. А причинами погіршення пам’яті можуть бути такі фактори:

Стан організму, зокрема різні черепно-мозкові травми, пухлини і запальні процеси у головному мозку, погане кровопостачання, спричинене судинними захворюваннями, неврологічні розлади.

Шкідливі звички. Зловживання алкоголем, куріння, вживання наркотичних речовин часто призводять до руйнування нервових клітин.

Особливості способу життя. Відсутність збалансованого і повноцінного харчування, дефіцит вітамінів, часті стреси, нервове перенапруження, депресивні стани, регулярне недосипання.

Відсутність навантаження на головний мозок. Часто активне використання гаджетів чи звичка довго переглядати телепрограми може погіршити пам’ять.

Брак спілкування, середовище, яке не спонукає до розвитку.

Вікові зміни. У похилому віці все-таки відмирає більше нейронів, ніж утворюється.

В будь-якому випадку не варто миритися із ситуацією. Досвід показує, що покращити пам'ять дорослій людині цілком реально.

Продукти для покращення пам'яті

Для нормальної мозкової діяльності дуже важливим є нормальне повноцінне харчування. Крім того, в раціон варто включити продукти, які допоможуть покращити пам'ять у домашніх умовах:

Волоські горіхи містять магній, мелатонін, Омега-3 жирні кислоти.

Мед. Амінокислоти, білки, залізо, вітаміни антиоксиданти позитивно впливають на роботу мозку.

Риба, особливо жирні сорти, містить корисні жири, білки, які можуть зміцнити пам'ять і роботу мозку.

Темний шоколад містить флавоноїди, антиоксиданти, які покращують кровообіг і підтримують функції мозку.

Фрукти та овочі містять клітковину, яка сприяє оновленню клітин мозку, покращує пам'ять і увагу.

Яйця містять холін, який є важливим елементом для функцій мозку, таких як формування клітинних мембран.

Зелений чай покращує концентрацію уваги, працездатність, пам'ять.

Морські водорості – джерело вітамінів гpупи B, пoлiнeнacичeниx жиpниx киcлoт, ceлeну тa цинку. Ці речовини підтримують функції головного мозку та допомагають уникнути порушень мозкового кровообігу.

Pибa – для полiпшення poбoти мoзку пepeвaгу cлiд нaдaвaти жиpним copтaм (cкумбpiя, лococь, capдинa, тpicкa), бaгaтими нa Oмeгу-З i бiлки, якi cклaдaють ocнoвну їжу для мoзку.

Корекція раціону – перевірений спосіб, як покращити короткочасну пам'ять. Тому харчуванню варто приділити особливу увагу.

