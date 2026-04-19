19 апреля — какой сегодня праздник и главные события

19 апреля отмечают День поэзии.

В воскресенье, 19 апреля, отмечают День поэзии и творческого мышления, День рисовых шариков и День обновления целей. Верующие в этот день чтят память преподобного Иоанна Старопечерника, а также отмечают Антипасху.

В церковном календаре в этот день поминают преподобного Иоанна Старопечерника — монаха и священника XIII века, жившего в Палестине. Он рано принял монашество, а во время пребывания на Святой Земле поселился в монастыре недалеко от Иерусалима, где был рукоположен в священники. Прозвище Старопечерник он получил из-за жизни в древнем монастыре святого Харитона, расположенном в пещере.

Также в этот день отмечается Антипасха — воскресенье, наступающее через неделю после Пасхи. Оно связано с евангельской историей о явлении Иисуса Христа апостолам, в частности апостолу Фоме, который сомневался в воскресении. Поэтому другое название этого дня — Фомино воскресенье. Название «Антипасха» означает «вместо Пасхи» или «вторая Пасха» и символизирует продолжение празднования Воскресения.

Именины в этот день отмечают Виктор, Георгий, Иван и Семен.

В разные годы 19 апреля произошли важные события:

В 1917 году Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине.

В 1920 году в украинской армии официально ввели приветствие «Слава Украине!».

В 1992 году Верховный Совет Армении утвердил государственный герб страны.

В 1999 году в Берлине открыли здание Рейхстага как новое место заседаний парламента Германии.

В 2000 году в Румынии недалеко от деревни Рошия-Монтане обнаружили крупнейшее в Европе месторождение золота, однако его разработку впоследствии заблокировали из-за массовых протестов.

В 2005 году Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.

