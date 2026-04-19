  Суспільство

19 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:38, 19 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
19 квітня відзначають День поезії.
Фото: objectiv.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 19 квітня, відзначають День поезії та творчого мислення, День рисових кульок і День оновлення цілей. Віряни цього дня вшановують пам’ять преподобного Івана Старопечерника, а також відзначають Антипасху.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У церковному календарі цього дня згадують преподобного Івана Старопечерника — монаха і священника XIII століття, який жив у Палестині. Він рано прийняв чернецтво, а під час перебування на Святій Землі оселився в монастирі поблизу Єрусалима, де був висвячений на священника. Прізвисько Старопечерник отримав через життя у стародавньому монастирі святого Харитона, розташованому в печері.

Також цього дня відзначається Антипасха — неділя, що настає через тиждень після Великодня. Вона пов’язана з євангельською історією про явлення Ісуса Христа апостолам, зокрема апостолу Фомі, який сумнівався у воскресінні. Тому інша назва цього дня — Фомина неділя. Назва «Антипасха» означає «замість Пасхи» або «друга Пасха» і символізує продовження святкування Воскресіння.

Іменини цього дня святкують Віктор, Георгій, Іван і Семен.

У різні роки 19 квітня відбулися важливі:

  • У 1917 році Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в Україні.
  • У 1920 році в українській армії офіційно запровадили вітання «Слава Україні!».
  • У 1992 році Верховна Рада Вірменії затвердила державний герб країни.
  • У 1999 році в Берлін відкрили будівлю Рейхстаг як нове місце засідань парламенту Німеччини.
  • У 2000 році в Румунії поблизу села Рошія-Монтане виявили найбільше в Європі родовище золота, однак його розробку згодом заблокували через масові протести.
  • У 2005 році Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]