19 квітня – яке сьогодні свято та головні події

19 квітня відзначають День поезії.

У неділю, 19 квітня, відзначають День поезії та творчого мислення, День рисових кульок і День оновлення цілей. Віряни цього дня вшановують пам’ять преподобного Івана Старопечерника, а також відзначають Антипасху.

У церковному календарі цього дня згадують преподобного Івана Старопечерника — монаха і священника XIII століття, який жив у Палестині. Він рано прийняв чернецтво, а під час перебування на Святій Землі оселився в монастирі поблизу Єрусалима, де був висвячений на священника. Прізвисько Старопечерник отримав через життя у стародавньому монастирі святого Харитона, розташованому в печері.

Також цього дня відзначається Антипасха — неділя, що настає через тиждень після Великодня. Вона пов’язана з євангельською історією про явлення Ісуса Христа апостолам, зокрема апостолу Фомі, який сумнівався у воскресінні. Тому інша назва цього дня — Фомина неділя. Назва «Антипасха» означає «замість Пасхи» або «друга Пасха» і символізує продовження святкування Воскресіння.

Іменини цього дня святкують Віктор, Георгій, Іван і Семен.

У різні роки 19 квітня відбулися важливі:

У 1917 році Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в Україні.

У 1920 році в українській армії офіційно запровадили вітання «Слава Україні!».

У 1992 році Верховна Рада Вірменії затвердила державний герб країни.

У 1999 році в Берлін відкрили будівлю Рейхстаг як нове місце засідань парламенту Німеччини.

У 2000 році в Румунії поблизу села Рошія-Монтане виявили найбільше в Європі родовище золота, однак його розробку згодом заблокували через масові протести.

У 2005 році Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

