  Общество

Украинцам объяснили, что будет с субсидиями с 1 мая

18:24, 21 апреля 2026
Большинству получателей субсидию на следующий период переназначат автоматически — ПФ.
Украинцам объяснили, что будет с субсидиями с 1 мая
Фото: veteran.com.ua
В мае 2026 года, после окончания отопительного сезона 2025–2026 годов, органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период с мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на неотопительный сезон 2026 года будет рассчитан автоматически. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Жилищная субсидия рассчитывается:

  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий сезон назначается по обращению. Так, обращаться с заявлением нужно, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения места жительства);
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

«При возникновении обстоятельств, влияющих на право назначения субсидии (изменения в составе домохозяйства, имущественном состоянии при длительном пребывании за границей), получатель субсидии обязан уведомить орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней», — подчеркнули в ПФ.

Как подать документы?

Обратиться за назначением жилищной субсидии или сообщить об обстоятельствах, влияющих на право на жилищную субсидию, можно выбранным способом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой, на адрес территориального органа Фонда;

или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал «Дія».

