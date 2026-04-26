  1. Общество

Какие условия назначения пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

09:08, 26 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсии по возрасту лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста.
Какие условия назначения пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, назначаются государственная и дополнительная пенсии.

ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с УМЕНЬШЕНИЕМ пенсионного возраста. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет):

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

  • возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения;
  • при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и более, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года;
  • при наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и более, у женщин — 10 лет и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год;

пострадавшим от Чернобыльской катастрофы:

  • возраст выхода на пенсию уменьшается от 2 до 10 лет в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживало/работало лицо, и продолжительности проживания/работы;
  • при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и более, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года;
  • при наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и более, у женщин — 10 лет и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ назначаются лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (рассчитанной по формуле).

С 01.03.2026 минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже:

  • для I группы инвалидности — 11 048,25 грн;
  • для II группы инвалидности — 8 838,60 грн;
  • для III группы инвалидности — 6 813,10 грн;
  • для детей с инвалидностью — 6 813,10 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности:

  • лицам, относящимся к категории 1:
  • из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью I группы — 474,5 грн; II группы — 379,6 грн; III группы — 284,7 грн;
  • для других лиц с инвалидностью, у которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой: лицам с инвалидностью I группы — 341,64 грн; II группы — 227,76 грн; III группы — 170,82 грн;
  • лицам, относящимся к категориям 2–4:
  • 2 категория — 170,82 грн;
  • 3 категория — 113,88 грн;
  • 4 категория — 56,94 грн;
  • детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — 170,82 грн.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ, независимо от закона, по которому назначалась пенсия, для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2026 не может быть ниже:

  • для лиц с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн,
  • для лиц с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн,
  • для лиц с инвалидностью III группы — 12 392,13 грн.

В случае смерти кормильца, который относился к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается ПЕНСИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА.

Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (рассчитанной по формуле).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]