Какие условия назначения пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, назначаются государственная и дополнительная пенсии.

ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с УМЕНЬШЕНИЕМ пенсионного возраста. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет):

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения;

при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и более, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года;

при наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и более, у женщин — 10 лет и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год;

пострадавшим от Чернобыльской катастрофы:

возраст выхода на пенсию уменьшается от 2 до 10 лет в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживало/работало лицо, и продолжительности проживания/работы;

при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и более, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года;

при наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и более, у женщин — 10 лет и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ назначаются лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (рассчитанной по формуле).

С 01.03.2026 минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже:

для I группы инвалидности — 11 048,25 грн;

для II группы инвалидности — 8 838,60 грн;

для III группы инвалидности — 6 813,10 грн;

для детей с инвалидностью — 6 813,10 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности:

лицам, относящимся к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью I группы — 474,5 грн; II группы — 379,6 грн; III группы — 284,7 грн;

для других лиц с инвалидностью, у которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой: лицам с инвалидностью I группы — 341,64 грн; II группы — 227,76 грн; III группы — 170,82 грн;

лицам, относящимся к категориям 2–4:

2 категория — 170,82 грн;

3 категория — 113,88 грн;

4 категория — 56,94 грн;

детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — 170,82 грн.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ, независимо от закона, по которому назначалась пенсия, для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2026 не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн,

для лиц с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн,

для лиц с инвалидностью III группы — 12 392,13 грн.

В случае смерти кормильца, который относился к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается ПЕНСИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА.

Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (рассчитанной по формуле).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.