  Общество

Субсидия в Украине: кому нужно подать заявление на новый сезон

17:59, 27 апреля 2026
В ПФ подчеркнули, что большинству получателей субсидию на следующий период переназначат автоматически.
Фото: unian.net
В мае 2026 года, после окончания отопительного сезона 2025–2026 годов, органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период с мая 2026 года до 30 апреля 2027 года. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Также там подчеркнули, что домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на неотопительный сезон 2026 года будет рассчитан автоматически.

Жилищная субсидия рассчитывается:

  • на неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

В ПФ подчеркнули, что отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий сезон назначается по обращению. Так, обращаться с заявлением нужно, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения места проживания);
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В ПФ добавили, что при возникновении обстоятельств, влияющих на право на назначение субсидии (изменения в составе домохозяйства, имущественном состоянии при длительном пребывании за границей), получатель субсидии обязан уведомить орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней.

Как подать документы?

Обратиться за назначением жилищной субсидии или сообщить об обстоятельствах, влияющих на право на жилищную субсидию, можно выбранным способом:

– лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

– по почте, на адрес территориального органа Фонда;

– или онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать в центры предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад и через портал Дія.

