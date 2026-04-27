Субсидія в Україні: кому треба подати заяву на новий сезон

У ПФ підкреслили, що більшості отримувачів субсидію на наступний період перепризначать автоматично.

У травні 2026 року, після закінчення опалювального сезону 2025-2026 років, органами Пенсійного фонду України буде визначено право домогосподарств на отримання житлової субсидії на період з травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Також там підкреслили, що домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на неопалювальний сезон 2026 року буде розраховано автоматично.

Житлова субсидія розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

У ПФ підкреслили, що окремим категоріям громадян житлова субсидія на наступний сезон призначається за зверненням. Так, звертатися із заявою потрібно, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У ПФ додали, що при виникненні обставин, які впливають на право щодо призначення субсидії (зміни у складі домогосподарства, майновому стані при тривалому перебуванні за кордоном), отримувач субсидії зобов’язаний повідомити орган Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів.

Як подати документи?

Звернутися за призначенням житлової субсидії або повідомити про обставини, що впливають на право щодо житлової субсидії, можна в обраний спосіб:

– особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

– поштою, на адресу територіального органу Фонду;

– або онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати до центрів надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та через портал Дія.

