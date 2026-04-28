В ПФУ разъяснили, как рассчитывается пенсия по возрасту: от чего зависит размер выплат

Пенсионный фонд Украины разъяснил ключевые правила расчета пенсии по возрасту, в частности, роль страхового стажа и уровня заработной платы в формуле выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размер пенсии по возрасту в Украине определяется по формуле, установленной статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Закон №1058). В расчет входят заработная плата застрахованного лица и коэффициент страхового стажа.

Как поясняется, индивидуальный размер пенсии зависит от двух ключевых факторов — продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Заработная плата для исчисления пенсии определяется на основе среднего показателя зарплаты в Украине за три года, предшествующие обращению за назначением пенсии, и индивидуального коэффициента заработка лица. Последний рассчитывается как среднее значение соотношений заработной платы лица к средней заработной плате в Украине за каждый месяц страхового стажа.

В случае отсутствия актуальных данных о средней заработной плате за последние три года на момент назначения пенсии используется имеющаяся информация с последующим перерасчетом после ее обновления.

Также предусмотрено, что для расчета учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года — на основании данных персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при наличии подтверждающих документов может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30.06.2000 независимо от перерывов.

Коэффициент заработной платы определяется как соотношение заработка лица за месяц к средней заработной плате в Украине за тот же период.

Порядок определения средней заработной платы для расчета пенсий утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины №4-4 от 1.02.2008, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины.

Страховой стаж исчисляется в месяцах за весь период участия лица в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Коэффициент страхового стажа определяется по формуле как соотношение суммы месяцев страхового стажа к 1200.

Оба коэффициента — заработной платы и страхового стажа — округляются до пяти знаков после запятой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.