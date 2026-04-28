У ПФУ роз’яснили, як обчислюється пенсія за віком: від чого залежить розмір виплат

Пенсійний фонд України роз’яснив ключові правила розрахунку пенсії за віком, зокрема роль страхового стажу та рівня заробітної плати у формулі виплат.

Розмір пенсії за віком в Україні визначається за формулою, встановленою статтею 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Закон №1058). До розрахунку входять заробітна плата застрахованої особи та коефіцієнт страхового стажу.

Як пояснюється, індивідуальний розмір пенсії залежить від двох ключових факторів — тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Заробітна плата для обчислення пенсії визначається на основі середнього показника зарплати в Україні за три роки, що передують зверненню за пенсією, та індивідуального коефіцієнта заробітку особи. Останній розраховується як середнє значення співвідношень зарплати особи до середньої зарплати в Україні за кожен місяць страхового стажу.

У разі відсутності актуальних даних про середню заробітну плату за останні три роки на момент призначення пенсії використовується наявна інформація з подальшим перерахунком після її оновлення.

Також передбачено, що для розрахунку враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року — на підставі даних персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв.

Коефіцієнт заробітної плати визначається як співвідношення заробітку особи за місяць до середньої зарплати в Україні за цей самий період.

Порядок визначення середньої заробітної плати для розрахунку пенсій затверджено постановою правління Пенсійного фонду України №4-4 від 1.02.2008, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України.

Страховий стаж обчислюється у місяцях за весь період участі особи в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, як співвідношення суми місяців страхового стажу до 1200.

Обидва коефіцієнти — заробітної плати та страхового стажу — округлюються до п’яти знаків після коми.

